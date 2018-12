Entre Líneas 06/12/18

Panistas contra panistas

Duro y a la yugular. La ex candidata a la alcaldía de San Pedro por el Partido Acción Nacional, Rebeca Clouthier, se presentó ayer en la sede del PAN Nacional para solicitar la renuncia de, nada más y nada menos, Raúl Gracia.

Así como lo lee. La ex candidata presentó una solicitud para pedir la renuncia de Gracia y otros cuatro panistas.

Clouthier señaló principalmente a Gracia de incurrir en múltiples violaciones a los reglamentos y estatutos de la institución al momento de desistir la impugnación del resultado electoral en San Pedro el pasado 1 de julio.

Recordará el lector que el PAN estatal desistió de una impugnación en contra del triunfo del ahora alcalde independiente de San Pedro, Miguel Treviño.

Veremos quién puede más: Clouthier o Gracia.

Por lo pronto, la solicitud está hecha, ¿a quién respaldará el PAN Nacional?

Ponen lupa a transparencia

Los que siguen insistiendo ante el Congreso del Estado en torno a la designación de las tres personas que serán Comisionadas de Transparencia, son las organizaciones de la sociedad civil: Redes Quinto Poder, Vertebra, Únete Pueblo, QueSirvan.mx, Evolución Mexicana, Curul 43 y Alianza Cívica.

Estas organizaciones han estado demandando transparencia en esta designación y ayer hasta señalaron algunas interpretaciones erróneas de algunos diputados en torno a este asunto.

Concretamente, se refirieron a la presidenta de la Comisión de Gobernación del grupo Legislativo de Morena, Claudia Tapia, y al diputado Carlos de la Fuente, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, quienes dicen que hacen una interpretación errónea de la Ley de Protección de datos personales.

Los organismos afirman que no existe información sensible en los datos proporcionados, pues estos no fueron requeridos en la convocatoria. (Como orientación sexual, creencia religiosa o tipo de sangre).

Veremos en qué termina este proceso.

Cinsa y sus 90 años

La empresa Cinsa celebró sus 90 años de vida, y realizó un evento conmemorativo en el que recordó sus orígenes a través de algunas anécdotas del fundador Don Isídro López Zertuche.

Durante el evento Juan Carlos López, recordó que el fundador de Cinsa y de GIS compró su primera máquina troqueladora para hacer ollas y cacerolas en Estados Unidos y tardó cerca de seis meses en logar hacer un producto liso y sin arrugas.

La empresa Cinsa realizó el evento a un costado de la plaza donde está La Fundadora, reconocida por ser la primera máquina troqueladora que se adquirió en 1928 y que dio origen a la compañía.

“Hoy somos una empresa líder en a industria de productos para cocina y mesa, gracias al compromiso de todos nuestros colaboradores”, fueron las palabras del director general de Cinsa, Raúl Velásco.

Monterrey cierra negocios

El Concejo Municipal de Monterrey continúa con los operativos en contra de negocios irregulares.

Ayer, inspectores municipales acudieron a la avenida Pablo A. Gómez, en donde suspendieron cinco establecimientos de venta de autopartes en los alrededores de esta zona.

Cabe destacar que los inspectores realizaron de forma simultánea la revisión de ocho locales asentados en dicha avenida en arterias aledañas como Colón, José Martí y Madero.

El presidente del Concejo de Monterrey, Bernardo González, ya advirtió que estos operativos continuarán, y que se mantendrán los realizados a los negocios de giro negro.

También indicó que el Concejo de Monterrey continuará colaborando con la secretaría de Seguridad Pública del Estado en los operativos de alcohol. Anda con todo Bernardo González.