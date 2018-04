Entre Líneas 05/04/18

7 Horas

En promedio es ahora el tiempo que transcurre en México para que se abra un Oxxo. Si, antes era cada ocho horas en promedio, con lo que se abrían tres de este tipo de tiendas de conveniencia por día en el país, pero no descarte que a como van las cosas, en este mismo año, o en menos tiempo, FEMSA abra cuatro Oxxos diriamente en nuestro país.

En su último Informe Anual de Accionistas del 2017, la propia FEMSA comenta que el ritmo de aperturas de sus Oxxos fue acelerado, ya que instaló mil 301 tiendas netas —creando aproximadamente 10 mil nuevos empleos directos— .

FEMSA explica que la trayectoria de crecimiento constante de sus Oxxos es especialmente robusta en varias regiones de México, donde la penetración es aun relativamente baja y cuenta con modelos propios para identificar las ubicaciones, los formatos y las categorías de productos óptimos.

Indica también que en 2017, se preparó para el crecimiento y la expansión de largo plazo de su marca OXXO fuera de México, y detalla que está aplicando su gran experiencia en tiendas de proximidad en sus tiendas en Colombia y Chile, además de optimizar su propuesta de valor y aprender a servir mejor a los consumidores en esos mercados. Destaca que este conocimiento le apoyará en la siguiente etapa de posibles expansiones a otros mercados regionales en Sudamérica. De hecho, aquí en El Financiero MTY le adelantamos que ya preparan su llegada a Perú.

Por eso en las redes sociales se dice, o lo comentan algunos comediantes que surgen en Internet como “La Galaxia”, que al paso que vamos en México todo será Oxxo, que habrá hasta hospitales Oxxo, y mire usted, tal parece que es cierto, pues ya hay gasolineras Oxxo Gas, y no descarte que pronto haya farmacias Oxxo, si la empresa decide seguir usando su poderosa marca, Oxxo. Por eso dicen que los Oxxos son como la humedad, los hongos y los “gremlins”, esos personajes de una película de los ochenta que tan sólo con caerles una gota de agua se reproducían, pero salían unos buenos y otros malos.

Y aquí es donde queremos llamar la atención, es bueno que surjan Oxxos y sigan creciendo y que pretendan ser parte del estilo de vida de la gente, pero lo que no es bueno es que les ocurra como a los “gremlins”, es decir que haya buenos y malos como sucede ahora, porque en serio en muchas tiendas Oxxo, lo que se carece es de buen servicio, algunos dependientes son groseros y atienden de mala gana, y si usted llama y reporta al Oxxo Escucha, no se haga muchas ilusiones se desesperará con la recepción o seguimiento de alguna queja, y ojalá no veamos algún daño colateral, si le toca algún asalto, si es que a algún delincuente se le ocurre robar la caja fuerte de los Oxxos en donde guardan los depósitos en efectivo que hace la gente.

En serio, sería bueno que FEMSA cuide estos pequeños, pero grandes detalles que aquí en Monterrey provoca que mucha gente prefiera irse a comprar a su competencia directa: 7 Eleven.

Renuncia

El Congreso Nacional Ciudadano, dirigido por Gilberto de Jesús Lozano González, envió una carta al Congreso de Nuevo León, para que envíe un exhorto a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, para que no regrese a gobernar en la entidad y se sujete a la revocación de mandato, aunque la ley no se le aplique. Según la asociación el 80 por ciento de los ciudadanos no quieren que regrese.

Cemex

Hoy CEMEX atenderá a los medios de comunicación en una Rueda de Prensa a la que invitó ayer, correspondiente a su Asamblea Anual de Accionistas. El evento es a las 11:00 AM en la sala de prensa adjunta al Auditorio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey y será presidida por Rogelio Zambrano Lozano, Presidente del su Consejo de Administración, y por su Director General, Fernando González Olivieri. Esperamos que nos sigan dando buenas noticias sobre su desempeño y operación.