Entre Líneas 02/05/18

Desprecio

Sin duda, la famosa propuesta de “El Bronco” de: “hay que mochar las manos a los que roban”, “literal”, como el mismo dijo durante el primer debate, o de llamar a las niñas “gordas que ya no las quieren cuando están embarazadas”, así como otras desafortunadas declaraciones que ha dado, ya le están pasando factura en su imagen, y como prueba está el que no le hayan invitado a la firma de compromisos #MxporlaNiñez, organizada por organismos como la UNICEF y Save The Children, entre otros, que no vieron con buenos ojos las ideas de Jaime Rodríguez, ya que consideraron que violan los derechos humanos. Y aunque el trate de explicar todo lo que ha hecho en pro de la niñez “durante los dos años en que fue gobernador”, así lo difundió su misma prensa Bronca, una cosa es que se meta demasiado en su personaje de “El Bronco” como un entrón, echado pa´lante, dicharachero y mal hablado, y otra que al “pasarse de tueste” en sus declaraciones absurdas el mismo se vaya creando esta imagen negativa, sosa y hasta ridícula.

Opciones

Pareciera ser que algunos candidatos que aspiran a obtener un puesto de representación popular en las próximas elecciones estarían siguiendo aquella máxima de los políticos de antaño que decía: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

Y es así como podría explicarse que algunos priistas, panistas, petistas-morenistas y hasta independientes, que ya han ocupado cargos como alcalde, diputado o senador quieran repetir nuevamente, ya sea en el cargo que ostentan o buscando otro. Y esto hasta cierto punto es válido, y es lo que distingue a los buenos funcionarios públicos, los que verdaderamente hacen carrera para servir a la ciudadanía.

Así en esta búsqueda por alcanzar el objetivo como candidatos, se tiene el caso de Adrián de la Garza que busca reelegirse, pero Felipe de Jesús Cantú y Adalberto Madero, que ya fueron alcaldes de Monterrey, se lo quieren arrebatar. Otro caso es el de Cristina Díaz, quien busca la Alcaldía de Guadalupe nuevamente, pero tendrá enfrente a Pedro Garza, del PAN y Jesús María Elizondo, ahora por el PT-Morena y PES, quienes también ya fueron presidentes municipales de este municipio.

En fin, los ciudadanos tendrán que razonar muy bien su voto para elegir a los mejores el 1 de julio. Y pues que gane el más sobresaliente y responda a la pregunta: ¿Qué es lo que quiere la gente?

Infonavit

Preocupado porque los créditos que coloca este organismos ha venido a la baja en los últimos años, el Infonavit prepara cambios en la reglas en el otorgamiento de financiamientos.

Tan solo en el primer trimestre del año, los préstamos para vivienda nueva en Nuevo León cayeron 15 por ciento y para usada, la baja fue del 2 por ciento.

En mayo el organismo de vivienda que dirige David Penchyna anunciará cambios para permitir que los trabajadores puedan “traspasar” su crédito, usar su financiamiento para comprar una casa o departamento en un lugar diferente de donde radica, por eso de cambio de trabajo.

Actualmente se puede “traspasar” un crédito, únicamente a otro derecho-habiente que califique para un crédito con el Infonavit.

Campañas

En Nuevo León los candidatos locales andan muy activos recorriendo las colonias y visitando a las familias; tal es el caso de Marco González, conocido, quien este domingo arrancó su campaña para reelegirse como candidato a diputado local por el Distrito 26. “El pollo”, como lo llaman, acudió al municipio de Aramberri, junto con el candidato a la alcaldía de ese lugar, Gaspar del Toro.