Enseñan a dueños de empresas a prosperar

Porque en la micro y pequeña empresa el dueño de un negocio desempeña muchas tareas y esto lo frena en su crecimiento, el coaching se convierte en una actividad que lo puede ayudar a prosperar.



Así lo sostiene Esteban De Gyves, director general de Action Coach, quien trajo esta franquicia a México hace 17 años.



“Lo que nosotros hacemos es enseñarle al dueño cuál es rol como dueño para que lo juegue de forma correcta y logre los propósitos por los que fundó la empresa”, indicó.



En entrevista con EL FINANCIERO, el coach expresó que luego de 17 años de ofrecer servicios a las empresas de varios estados del país, los empresarios están más conscientes de esta necesidad para hacer crecer sus negocios.



“Hemos tenido mucha aceptación, hemos trabajando con muchas compañías, porque como franquicia ayudamos al dueño a jugar su rol”.



Dijo que el propósito de que el dueño juegue su rol es fortalecer a la empresa para que cuando llegue el momento de dejarla en otras manos pueda funcionar correctamente.



La promesa de Action Coach es sacar de la operación al dueño de un negocio en un tiempo que va de 2 a 4 años.



“Esto quiere decir que van a dejar de ser indispensables en su empresa, que si les gusta estar es porque les encanta su trabajo, pero no porque sean indispensables”, aclaró.



La franquicia también está en San Luis Potosí, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Jalisco, Puebla, Yucatán y Aguascalientes.



“El servicio que ofrecemos no tiene una duración como límite. Si seguimos en una empresa es porque se están dando los resultados”.



Explicó que el primer paso en los servicios que ofrecen es concientizar al dueño del negocio para que se ubiquen y entienden el por qué están donde están.



“Si un negocio no crece más no es porque el dueño no sepa cómo, sino porque el dueño ya no quiere seguir corriendo riesgos”, explicó el experto.