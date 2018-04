Engáñame pero no me dejes

Fuente: Cortesía

Para este año electoral del 2018 se asignaron poco más de seis mil 788 millones de pesos para los partidos políticos. Eso es por Ley, dice el INE. Así es, de acuerdo a la ley que ellos mismos diseñaron, aprobaron y que de no servirles vienen con la cantaleta de que hay que modificarla para proteger los derechos políticos del pueblo. Sería casí tragicómico de no ser porque ese dinero es un ingreso real para ellos y es un costo para nosotros. Si paga impuestos originados por el trabajo que lleva a cabo, que seguramente tanto a Ud. como a mi no nos regalan el dinero, entonces los estamos manteniendo. De ese dinero viven todos los políticos y por si fuera poco, sus familiares incrustados en las estructuras partidarias. Luego entonces nos deberían de dar las gracias. Pero no es así.

Lo que recibimos a cambio es una serie de promesas utópicas que, de ponerlas en práctica, alguien las va a acabar pagando: nosotros o nuestros hijos. Además, escuchamos una y otra vez mentiras, exageraciones, mañosas y tendenciosas interpretaciones o, en el mejor caso, una serie de verdades a medias. Vamos, llegan a la vulgaridad quezque para captar a los millennial, lo cual yo más bien pienso que podría llegar a ser un insulto para ellos. Lo que sí es un insulto para cualquier grupo de edad, es que hoy son ortodoxamente apegadas al pensamiento de su partido, pero a la primera oportunidad de hueso chaquetean.

Parece que para eso les pagamos. Escuchamos, nos la creémos y somos felices, siempre que no nos abandonen. O así parece. Y salimos a defender a uno u otro candidato como si realmente estuviéramos esperanzados a que con el o ella nos va a ir mejor. Ciertamente, una propuesta es radicalmente distinta a lo que se ha dado en el país en las últimas décadas. Y si sale ganadora dicha propuesta, que así sea, pero luego no nos vayamos a quejar de las consecuencias. El resto de las propuestas, más o menos van en línea entre ellas y por supuesto también tienen consecuencias a mediano y largo plazo.

Pero antes que eso suceda, es francamente kafkiano que se tenga que llegar a tener que analizar y revisar lo que dicen los candidatos para ver si es verdad o no, o hasta que punto lo es. Abstraigase por un momento de la contienda electoral. Haciendo el símil, ¿Le pagaría a un médico para que le dijera mentiras? ¿Pagaría honorarios profesionales a un consultor para luego tener que verificar que lo que le digan es o no cierto? Si perdió la confianza en un empleado, ¿lo mantiene en nomina? Claro que no.

Sí, es ridículamente absurdo que tengamos que exigirles a los políticos -a los que les pagamos- que digan verdades verdaderas (a ver si así lo entienden) a cambio de las carretadas de dinero que se les dan. ¿Por qué nos dejamos?

¿Por qué no se exige por parte del INE que las exageradas promesas que hacen conlleven los costos que tienen a bien no mencionar? ¿Qué diría de esta sugerencia: que se estableciera un consejo de ciudadanos especialistas en cada materia para ver si son posibles o que consecuencias? Aún si sonara bien la propuesta, ya paso con el IFE: en su momento fue hasta referente para otros países precisamente porque estaba en manos ciudadanas, pero lo cooptaron los partidos políticos hasta hacerlo como ellos quisieron. Y si no les funciona, borrón y cuenta nueva. Eso pasa cuando no se tiene que trabajar por el dinero y nada más se recibe a cántaros a cambio de palabrerías que se las lleva el viento.

El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Se desempeñó como Director Gen- eral de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA y tiene su despacho asociado con Crowe Horwath para proporcionar asesoría en temas de Finanzas Corporativas.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.