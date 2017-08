Energex, primera en importar diésel

El Grupo Energéticos (Energex) es la primera empresa privada mexicana en importar diésel, al margen de Pemex, dijo César Cadena Cadena, presidente de esta firma.



“Se están importando mensualmente 60 millones de litros desde hace tres meses directo de las refinerías de Texas”, señaló a EL FINANCIERO.



Detalló que la ruta de abasto se centra en la región fronteriza y ciudades cercanas a ésta, como Monterrey, Torreón y Chihuahua, entre otras.



“El negocio de la importación de diésel no es nada sencillo”, expresó el empresario, al considerar que “es un camino largo y complejo porque no se había hecho por privados y no tiene precedente”.



La compañía con 20 años de experiencia en la distribución de combustibles posee una infraestructura desarrollada en todos estos años, lo que le da el soporte para iniciarse en el negocio de importación de diésel.



“Justamente esta infraestructura es la que en este momento resulta valiosísima, estamos a 8 kilómetros de la terminal que tenemos en Laredo, Texas, allí tenemos tanques y todo lo que se necesita. No estamos descubriendo el hilo negro, pero logramos ser los primeros”.

Sin embargo, mencionó que si otros quieren importar enfrentarán un camino lleno de complejidades.



Aseguró que no se puede hablar todavía de un menor costo del diésel importado por ellos respecto al de Pemex, aunque si esperan en unos cuatro meses reflejar un precio competitivo.



Dijo que Energex abastece el cinco por ciento del diésel que se consume en el país.



“Prácticamente ahora en términos de precio-costo está resultando casi igual que Pemex, la idea es hacer competitiva esta infraestructura”, indicó.



Advirtió que en el futuro inmediato, un alza en el tipo de cambio complicaría los pedidos.