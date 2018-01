En riesgo candidatura del Bronco a la Presidencia

Aunque el INE está a punto de validar las 866 mil firmas que necesitan para obtener su registro como candidatos independientes a la Presidencia –falta aún el requisito de la dispersión en 17 estados–, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", y Margarita Zavala están en la mira del Instituto por presuntas anomalías en el manejo de sus recursos, motivo por lo que sus candidaturas están en riesgo.



De acuerdo con reportes de la Comisión de Fiscalización del INE, entre ambos han acaparado la mayor parte de los recursos reportados a la autoridad electoral como gastos para la actual etapa de recopilación de apoyos ciudadanos, pues suman siete millones 474 mil 353 pesos de los nueve millones 670 mil 181.94 pesos que han reportado en conjunto como egresos los aspirantes presidenciales.



Sin embargo, tanto "El Bronco" como la expanista registran más gastos en relación con sus ingresos, de acuerdo a lo que ellos mismos han informado.



Rodríguez Calderón rebasa por 94 mil 649.97 pesos sus egresos en comparación con lo que ha reunido como ingresos, mientras que Zavala supera por más de medio millón sus gastos.



El INE advirtió que además de que no cuadran los montos de los ingresos con los egresos, los procedimientos de fiscalización también han identificado gastos en propaganda en vía pública que tampoco han sido reportados en su totalidad.



Ante esta situación, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aseguró que si los aspirantes independientes no cumplen con la condición de la fiscalización de sus gastos, no se les concederá su registro como candidatos.



Aseveró que no existe una “vocación anticandidatos independientes” por parte de la autoridad electoral; sin embargo, subrayó que las reglas son muy claras, por lo que tienen que cumplir con todos los requisitos.



Recordó que además de las firmas de apoyo, los aspirantes independientes deben cumplir con los requisitos de dispersión y con la rendición de cuentas de sus ingresos y egresos para ser sometidos a los procesos de fiscalización del INE.