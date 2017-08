En puerta, un centro de almacenamiento en NL

Grupo Energéticos (Energex) construye en Cadereyta una terminal de almacenamiento de gasolina y diésel cuya capacidad será de 12 millones de litros en su primera etapa, la cual quedará concluida en un par de meses.



César Cadena Cadena, presidente de Energex, explicó que la segunda etapa la edificarán según se vaya desarrollando el mercado y sobre todo cuando se tenga una mayor proveeduría.



El empresario declinó revelar por ahora el monto de la inversión, pero dijo que la terminal se ubica en su complejo de Cadereyta, Jiménez.



Actualmente, Energex cuenta con 26 plantas de almacenamiento en todo el país y una flotilla de 340 camiones.



“No son inversiones sencillas para hacer toda esta infraestructura, por ejemplo, en un camión-pipa se requiere destinar unos tres millones de pesos”.



Dijo que la compañía, que desde hace tres meses está importando 60 millones de litros mensuales de diésel directo desde las refinerías de Texas, tiene una ruta de abasto que se centra en la región fronteriza y ciudades cercanas a ésta, como Monterrey, Torreón y Chihuahua, entre otras.



Dijo que el negocio de la importación de diésel no es nada sencillo y consideró que es un camino largo y complejo, “porque no se había hecho por privados y no tiene precedente”.



La compañía con 20 años de experiencia en la distribución de combustibles posee una infraestructura desarrollada en todos estos años, lo que le da el soporte para iniciarse en el negocio de importación de diésel.



“Justamente esta infraestructura es la que en este momento resulta valiosísima estamos a 8 kilómetros de la terminal que tenemos en Laredo, Texas, allí tenemos tanques, todo lo que se necesita. No estamos descubriendo el hilo negro”.



Sin embargo, mencionó que si otros quieren importar enfrentarán un camino de complejidades.