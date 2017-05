En NL se desconoce qué es participar

Existe un desconocimiento hacia qué es ser ciudadano y participación ciudadana entre la sociedad nuevoleonesa, mientras que en el primer concepto se vincula más a una estructura social que el cumplir en lo individual con sus obligaciones, el segundo es relacionado con un ente del gobierno, según revela la encuesta de ciudadanía, participación y educación cívica elaborada por la firma Focus Consulting Group.



Entre los hallazgos destaca que un 62 por ciento de los encuestados contestó desconocer qué es la participación ciudadana, pero lo que respondieron lo vincularon con un organismo del gobierno y sólo un 19 por ciento dijo que es cuando se participa en la comunidad.



La encuesta que se aplicó en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Santa Catarina, Juárez, García, San Pedro Garza García y Cadereyta, un 66 por ciento contestó no saber cómo funciona la participación ciudadana.



A pregunta expresa ¿importa la participación ciudadana? Un 29 por ciento respondió que nada y sólo un 14 por ciento mucho.



La encuesta incluyó la pregunta si realiza actividades de participación ciudadana, un 73 por ciento contestó que no y un 27 por ciento dijo que sí.



Focus Consulting Group dijo que para realizar la encuesta se consideró como población objetivo a todos los ciudadanos mayores de 18 años que viven en 10 municipios del área metropolitana de Monterrey.



De acuerdo a los resultados las palabras con las que se asocia o relaciona ciudadano; un 31 por ciento dijo el bien común; un 29 por ciento servir; un 21 por ciento no sabe o no contestó.



Un 6 por ciento lo vinculó a buenos valores, un 5 por ciento a cooperar, un 4 por ciento a trabajo en equipo, un 2 por ciento a cumplir y 1 por ciento a responsabilidad y a democracia.



Para un 31 por ciento de los encuestados la educación cívica es tener conocimiento de las normas; un 22 por ciento un tipo de educación; un 18 por ciento no sabe o no contestó la pregunta y un 19 por ciento dijo que educación entre sociedades.



La firma realizó 800 encuestas en total cara a cara, en viviendas. Las entrevistas se llevaron a cabo del 12 al 15 de mayo de 2017, en diferentes horarios del día y noche, por encuestadores y supervisores previamente capacitados.



En cuanto a los elementos de la educación cívica un 30 por ciento no supo o no contestó; un 20 por ciento respondió a un buen desarrollo para el individuo; un 16 por ciento a educación; un 14 por ciento a tolerancia y un 5 por ciento el ciudadano como persona.



La consultoría preguntó ¿qué tan adecuada cree usted que es la educación cívica en nuestro país? Un 44 por ciento dijo que nada, un 29 por ciento mencionó que muy adecuada y un 14 por ciento poco adecuada.



Un 30 por ciento de los encuestados vincularon la palabra educación cívica con la escuela; un 29 por ciento con respeto; un 22 por ciento no sabe o no contestó y un 6 por ciento con valores.



La firma realizó un muestreo aleatorio sistemático tomando como marco de muestreo los mapas de los municipios con secciones y manzanas marcadas. La muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres de diferentes niveles socioeconómicos. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen un error de 3.46 puntos porcentuales.