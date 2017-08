En análisis, uso de etanol en gasolinas para Monterrey

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) realizaría un nuevo ajuste a la NOM- 016 para que las áreas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México usen el etanol como oxigenante de la gasolina en sustitución del MTBE.



De acuerdo con información de fuentes allegadas, la CRE está viendo cómo el etanol puede ser usado en las gasolinas en las tres ciudades que hasta el momento la norma establece que en todo el país puede usarse hasta un 10 por ciento el etanol con excepción de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México donde se utiliza el MTBE.



Según la fuente, la CRE reunió a todas las partes involucradas para ver los pros y contras de cada uno de los químicos oxigenantes de la gasolina que se utilizan y ha puesto sobre la mesa la probabilidad de una nueva revisión a la norma.



La CRE no respondió a la petición de información que le hizo EL FINANCIERO para confirmar o desmentir esta versión.



Apenas hace un mes entró en vigor los cambios a la NOM-016 de permitir la importación y producción de gasolinas que contengan hasta 10 por ciento de etanol, con excepción de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.



Luis González Villarreal, director de Petroland, consideró que es sano que la CRE siga evaluando qué productos son los que brindan (etanol y MTBE) los menores daños al ambiente.



“Esta excepción de las tres zonas metropolitanas para el uso del etanol en las gasolinas, constituye un factor importante en el desarrollo del sector”, mencionó González Villarreal.



Para César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, no habrá cambios.



“A mí me da la impresión en este momento que la CRE no moverá la norma. No la van a mover, se va a seguir usando MTBE y el etanol, tal como lo estipula la CRE”.



“Debe de haber una verdadera lucha comercial y de intereses entre los que venden etanol y MTBE, pero aun cuando existen estas presiones, las reglas establecidas por la CRE se mantendrán tal como lo ha establecido el órgano regulador”, indicó.



Alfonso Martínez, subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, señaló que si esto se da sería una medida positiva porque el etanol es menos contaminante que el MTBE.