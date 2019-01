En 2019, terremoto económico se cierne sobre nuestra frontera

Fuente: Cortesía

Con un nuevo Congreso en los Estados Unidos (EU), las cosas podrían ser diferentes que los planes trazados por Trump a largo plazo; sin embargo el encuentro de diferencias políticas y metas de los Demócratas y los grupos bipartidistas se encuentran amenazadas por Trump a un futuro inmediato en el que se continúe con el cierre parcial de gobierno, que se agoten los esquemas del seguro de salud y hasta que Trump pudiera cumplir con su amenaza del cierre de frontera con México.

Al panorama anterior podemos agregar el viejo adagio de que: “en política no hay casualidades”, refiriéndonos de que las caravanas de inmigrantes que vienen de Centroamérica, han anunciado sus partidas e intenciones, han avanzado y han pretendido o simulando más que nada cruzar la línea fronteriza estadounidense “a la fuerza” en momentos en que Trump necesita “justificar” lo que él denomina “asegurar la frontera”. Es claro que hay una mano que mueve la cuna en favor de los intereses Republicanos. Por ejemplo el día anterior a la reunión entre Nancy Pelosi, - la nueva representante del congreso estadounidense o “speaker of The house”-, un grupo de migrantes en busca de refugio simuló pretender cruzar a la fuerza la frontera de San Diego en California y tuvo que ser repelida con gases lacrimógenos por autoridades del lado americano.

Al día siguiente de que esto paso, un personaje de apellido hispano que se identificó como el vice-presidente del sindicato nacional de la patrulla fronteriza apareció en televisión al lado de Trump asegurando que “todos los días recibimos asesinos, violadores y criminales que vienen de México y el muro es necesario”’ y aunque una vasta mayoría de los miembros de la Patrulla Fronteriza reconocen que su sindicato tiene líderes pagados con salarios hasta de 40 mil dólares anuales , lo que declaran esos líderes son verdades a medias, que si es necesario un cambio en las leyes pero que el muro fronterizo no hará diferencia. El líder llevado ante las cámaras de Tv por Trump, declaró que los empleados de la Border Patrol están dispuestos a trabajar sin paga hasta que se apruebe el muro. Palabras que Trump le agradeció mucho, por supuesto.

Trump, esta semana nuevamente ha declarado que está dispuesto a cerrar la frontera con México y en otra acción a llamar al Pentágono en acciones de emergencia nacional y utilizar fondos destinados específicamente para defensa nacional y utilizarlos para un muro, y que está dispuesto a mantener cerrado el gobierno por el tiempo necesario hasta que el congreso le otorgue los 5.6 mil millones de dólares.

Así las cosas, Trump no solo sigue en campaña y está tratando de asegurar su reelección, sino que está distrayendo al público de las investigaciones que aquejan la verdadera conducta de la Casa Blanca de la que muchos Republicanos están ya tratando de desligarse; pero está causando daños. Hemos dicho ya aquí que los analistas estiman perdidas de un mil millones de dólares diarios, según estimaciones del cierre de gobierno del 2013.

Y aunque el congresista Henry Cuellar ha asegurado que “los dineros otorgados al Pentágono, a la defensa nacional, son presupuestos etiquetados para renglones especiales y no los puede tocar -(Trump)”-.Este sigue amenazando con utilizarlos si los congresistas no le entregan el dinero para el muro.

Estimado amigo lector, no solo la frontera está en peligro, recordemos a Salvador Borrego con su teoría de “América Peligra”. El propio Alcalde de Lared, Pete Sáenz, en representación de un amplio grupo de Alcaldes fronterizos ha ido a Washington los primeros días de este año para exponer a oficiales y legisladores el irreparable daño que cerrar la frontera con México acarrearía.

Así que ante estas situaciones debemos de tomar acciones como buscar otros mercados, hablar con las cámaras de comercio americanas e ir pensando que otras acciones son necesarias para equilibrar los descalabros inminentes que las políticas de Trump ciernen sobre México este 2019.

El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.

Opine usted: javier.amieva@hispanicinternational.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.