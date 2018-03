Fuente: Cortesía

Esta semana acudí a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por quinta vez a tratar de abrir una cuenta de su servicio. Desgraciadamente me comunicaron que el “sistema” no está operando y que regresara en el transcurso de la semana (me habían dicho lo mismo la semana pasada). Si el operador del servicio fuera una empresa de telefonía o un banco ya habría tomado una decisión inmediata, cambiarme para buscar un mejor servicio. Desgraciadamente, no lo puedo hacer en este caso ya que CFE es un monopolio y no hay empresas que compitan y ofrezcan un servicio alterno.

Las empresas productivas del estado distan mucho de ser eso, productivas, además de que al ser monopolios ofrecen precios que normalmente se ubican por encima de los precios de mercado. Acerca de la producción analicemos la información sobre la generación de energía y petróleo para CFE y Pemex, respectivamente. Según el INEGI, desde 2012 a la fecha la producción de energía de CFE registra una contracción de 15.1 por ciento mientras que la de Pemex se ha desplomado en 25.7 por ciento. En el 2017 solamente, CFE ha reportado una contracción en la generación de energía en 1.1 por ciento y Pemex en 10.1 por ciento anual.

Más alarmante resulta analizar los balances financieros de ambas empresas. CFE reportó en el 2017 una pérdida de 6.7 mil millones de pesos (el resultado antes de impuestos es de una pérdida de 3.4 mil millones de pesos). La deuda de CFE ascendió en el mismo periodo a 827,100 miles de millones de pesos (donde las obligaciones laborales representan casi la mitad). Los pasivos de CFE representan 4.6 por ciento del PIB (de 2.0 por ciento desde el 2000).

Por otro lado, Pemex reportó el año pasado una pérdida de 16.7 mil millones de pesos y sus pasivos de largo plazo ascienden a 3,243 miles de millones de pesos y donde las obligaciones laborales representan 39 por ciento de la deuda total de largo plazo. Los pasivos de Pemex representan 15.9 por ciento del PIB (de 6.2 por ciento desde el 2000). Ambas empresas suman 20 por ciento del PIB en deuda pública.

Mientras ambas empresas “productivas” continúen produciendo menos, endeudándose más y perdiendo dinero, serán una carga fiscal muy fuerte para la federación y para los contribuyentes (quienes son los que pagamos impuestos). Además, la falta de eficiencia de estas empresas se traduce en servicios de baja calidad y mayores precios al consumidor final.

Las buenas noticias son que las energías renovables cada vez son más baratas y según un estudio del World Economic Forum (WEF), se verá reflejado en precios más baratos que los combustibles fósiles en apenas 2 años. Las malas noticias son que México le sigue apostando por la extracción de crudo y la producción de combustibles fósiles para su seguridad energética.

El autor es director general y fundador de GF GAMMA y catedrático en el ITESM campus Monterrey. Cuenta con un doctorado en Finanzas y maestría en Economía Financiera por la Universidad de Essex en el Reino Unido, y una Licenciatura en Economía por el ITESM (campus Monterrey). jgarzagg@gmail.com

