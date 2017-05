Empresas deben ser flexibles para retener a los millennials

Las nuevas generaciones (millennials) demandan un ambiente laboral agradable en las empresas, que les permita tener un balance entre el trabajo y su vida personal, más que un buen salario, señaló Carlos Buchanan Ortega, presidente de Eriac Capital Humano.



Al anunciar la realización del Foro Mundial RH 2017, en el que participarán expertos internacionales, Buchanan dijo que ahora los empleados demandan un salario emocional, más que un mejor salario desde el punto de vista económico.



“Esto es lo que necesitamos trabajar mucho”, indicó, al explicar que el salario emocional tiene que ver mucho con el liderazgo y la innovación en las organizaciones.



Jorge Jaimes García, vicepresidente del Foro Mundial RH 2017, expresó que este tema será uno de los que se abordarán en este evento.



“Esto es lo que hace la diferencia. Si yo estoy contento en un trabajo, no me voy a salir. Si no estoy contento, me voy a salir, aunque me pagues más”, explicó Buchanan.



Esto incluye horarios flexibles e, la posibilidad de usar la tecnología para hacer el trabajo desde la casa sin necesidad de ir a una oficina o un edificio.



Los directivos señalaron que el éxito de una empresa es saber combinar los deseos de la generación Z, los milenials, la generación X, los baby boomers.



“Más del 90 por ciento de la gente que renuncia no lo hace por la empresa, sino por el jefe, que es la imagen de la empresa. Entonces, el tema del liderazgo es muy importante”.



Agregó que los mejores resultados se dan en equipos multigeneracionales, donde interactúan colaboradores de estas generaciones, tanto los que manejan las nuevas herramientas tecnológicas, como los de más experiencia y madurez.



Los directivos reconocieron que en Nuevo León hay un déficit de técnicos, aunque no informaron a cuánto asciende, por lo que es necesario revalorar este oficio.



“Tenemos un reto no sólo como empresa, sino como país, de dignificar el rol del personal técnico”, expresó Jaimes.