Empresas apuestan a manufactura 4.0

A través de la implementación de la manufactura 4.0 las empresas tendrán que elevar sus inversiones no sólo en tecnología, sino también el recurso humano, aseguró Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra).



“Varía mucho del tipo de empresa, pero es bajo (lo que invierten en innovación) porque tenían otra óptica, pero con esta nueva tendencia yo creo que hay que cambiar forzosamente, y no sólo en tecnología sino también en la gente, en el recurso humano”, señaló durante su participación en el Encuentro de Innovación Tecnológica, organizado por Caintra y el Centro de Vinculación Tecnológica.



Indicó que el liderazgo de las compañías juega un papel importante cuando el país basa su crecimiento económico en la innovación tecnológica.



Afirmó que México se encuentra ante una nueva oportunidad de posicionarse como referente a nivel mundial en la Industria 4.0.



“En México aún existe una gran área de oportunidad, ya que sólo el 0.54 por ciento del PIB es dedicado a la innovación, y de ese gasto, solamente el 25 por ciento corresponde a la iniciativa privada “, aseguró.



Por su parte, Agustín Sáenz, director de Industria y Transporte de Tecnalia España, quien participó en el evento, dijo que Nuevo León lleva un avance positivo y lleva ventaja frente a otras regiones.



“Existe un ecosistema empresarial muy preparado para abordar estas nuevas tendencias tecnológicas.



“Creo que Monterrey comparado con otras regiones lleva una posición de Liderazgo”, mencionó.



Señaló que aunque actualmente el número de las empresas que han incursionado a la manufactura 4.0 aún es bajo, más del 60 por ciento considera que está sensible a innovar en sus procesos.



“Creo que no hay que verlo como algo negativo sino como un potencial. Si la pregunta es qué porcentaje de las empresas son sensibles a la incorporación de esta tecnología en los próximos tres o cinco años, es por encima del 60 por ciento”, dijo.