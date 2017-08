Embargaría Infonavit a empresas incumplidas

Aunque el 90 por ciento de los patrones cumplen con la disposición legal de aportar el cinco por ciento del salario del trabajador al Infonavit, quien no cumpla con esta disposición corre el riesgo de sufrir un embargo en sus cuentas.



Así lo manifestó David Penchyna Grub, director general del Infonavit, durante una visita que realizó a Monterrey, donde puso en marcha el Infonabus.



El funcionario dijo que desde hace 45 años, el Infonavit tiene la función de hacer que las empresas cumplan con su obligación de aportar el cinco por ciento del salario del trabajador para que pueda acceder a un crédito para su vivienda, y si no lo hace, el Instituto cuenta con mecanismos para que lo cumpla.



“Lo que no podemos permitir es que las empresas que no aportan o que le dan la vuelta a aportar este cinco por ciento, permitamos que lo hagan, cuando más del 90 por ciento de los empresarios en México sí cumplen”.



A su vez, Alejandro Delgado, director del Organismo Jurídico Patronal de Nuevo León (OJPNL), dijo que es necesario que el sector patronal de esta entidad incluya una cultura de vigilancia permanente para evitar caer en requerimientos, a fin de que la autoridad se enfoque en la recaudación de aquellos patrones efectivamente morosos.



Delgado señaló que Nuevo León se ubica dentro de los primeros cinco lugares en el número de registros patronales, además de ser uno de los estados con mayor índice de cumplimiento en el pago de sus aportaciones y amortizaciones, de allí su importancia y trascendencia a nivel nacional.



RECLAMAN TRABAJADORES EN TAMPICO

Alrededor de unos 300 trabajadores de 48 sindicatos de la zona sur de Tamaulipas se manifestaron afuera de las oficinas de Infonavit de Tampico, para reclamar descuentos que los han deja en ceros.



“Tenemos créditos muy caros y el descuento llega muy alto y dejan en cero a los trabajadores, el que más gana son mil 750 pesos, pero el Infonavit no le deja nada”, declaró, Juan Garza, secretario general de la Federación de Trabajadores de Altamira.



Dijo que la institución recoge viviendas que están en buen estado y estando habitadas por el derechohabiente, esta situación se da porque han tenido atrasos en el pago.