El reto, crear emprendedores “unicornio” en México: Alva

Crear empresas “unicornio” mexicanas, es uno de los retos que busca superar y lograr el INCmty en los próximos años, gracias al ecosistema que la plataforma de emprendimiento ha desarrollado durante los últimos cinco años; esto, además de poner a Monterrey a la altura de las capitales emprendedoras del mundo, señalaron directivos de la iniciativa.



“En el mundo hay muchas empresas “unicornio”, pero las que logran brincar el billón de dólares, no hay ninguna que se haya dado en México, ni en Latinoamérica, casi todas son de Estados Unidos, el reto de nosotros es cómo empezamos a crear el ecosistema para que algún día podamos decir que tenemos unicornios”, dijo Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey, en el marco del arranque del INCmty.



Al hablar con jóvenes emprendedores, el catedrático señaló que

“estamos en una transición, el mundo físico que conocimos antes de internet y después de internet, se están debatiendo y aunque vivimos juntos, en realidad uno está destruyendo al otro, por eso estamos viendo que una cantidad de empresas del mundo físico empiezan a desaparecer, se sienten amenazadas”.



Consideró que sería de suma importancia que a estas iniciativas se unieran las organizaciones tradicionales “con el objetivo de que ellos también comenzaran a transformarse, pero a veces cuando hablo con ellos sienten una amenaza. No nos damos cuenta de que esos dos mundos no se hablan”



Por su parte Rogelio de los Santos, presidente del INCmty y del Instituto de Emprendimiento “Eugenio Garza Sada” del Tec de Monterrey, señaló que “Monterrey debe de ponerse a la altura de las grandes capitales de emprendimiento y lo tenemos que hacer con acciones muy concretas. Esta plataforma debe ser abrazada por el resto de la comunidad, por las empresas grandes, cámaras, micro empresarios, por las demás universidades, pero sobre todo por toda esa comunidad emprendedora que lo que busca a final de cuentas es construir un mejor futuro.



El INCmty se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre en la ciudad de Monterrey.