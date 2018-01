El primer paso a la transformación digital

Empezaré esta columna dando gracias a todos los que me contactaron por mi artículo de la semana pasada y al FINANCIERO que amablemente me publicó; hacer comunidad y convertir a Nuevo León en la capital de la transformación digital es uno de los propósitos del Clúster de Software de Nuevo León.



En una reunión con una consultoría de estrategia e inversión que tuve la semana pasada, platicábamos sobre los retos de la transformación digital y acertadamente uno de ellos me decía que tenemos que pavimentar el camino hacia la misma, y es por eso, que este artículo versará sobre esto.



Lo primero que necesitas para pensar en transformación digital es tener datos de calidad para tomar decisiones. Muchos de los empresarios desafortunadamente me dicen que no tienen datos, porque sus prácticas de accountability son muy básicas o nulas, y por otro lado, es impresionante ver cómo muchos directores están pensando en el big data sin tener prácticas dirigidas y confiables de registro de datos, y esto no es nuevo. Desde los data warehouses en los ochentas, business intelligence en este siglo, y ahora la ciencia de datos seguimos viendo como el registro automatizado de datos y la generación de estadística no es la panacea, y la mayor parte de las veces, se sigue utilizando para temas regulatorios, o ejecución de estrategias internas, más que para volcarse hacia los clientes, nuevos productos o mercados como es requisito en una transformación digital.



Pero, no sólo se dice la enfermedad, sino la medicina, y es aquí donde las buenas nuevas tienen lugar, lo primero que necesitas es investigar dónde están los datos que te permitan definir tu transformación digital. Si estás pensando en hacer algo disruptivo, no empieces buscando dentro de tu organización, sino fuera, porque la mayor parte de la información para las ideas disruptivas viene del exterior. Y para muestra los siguientes ejemplos: el clima, el calendario escolar y los eventos en la zona juegan un factor importante en la cantidad de accidentes de automóviles y las compañías de seguros difícilmente los contemplan en sus registros de datos. Es aquí donde plataformas tecnológicas de proveeduría de arrastres (grúas) como TotalTow conectadas a fuentes de información del clima, eventos, entre otras, permiten anticipar los servicios de arrastre que serán requeridos e incluso, dónde serán los accidentes para disminuir los tiempos de llegada y por ende, mejorar la satisfacción de los asegurados.



En cierta ocasión, un grupo de empresarios requería para su inversión determinar los días y horas de compra de los consumidores de retail.



Aquí la respuesta fue canalizarlos con una compañía de software que renta sus sistemas de punto de venta a muchos locatarios en plazas comerciales y que con la generación de estadística fue posible conocer no solo eso, sino además la demografía de los consumidores, las categorías de consumo, y los incrementos en ventas gracias a la existencia de promociones.



Lo segundo que necesitas hacer es que cuando tengas suficientes fuentes de datos de calidad, deberás analizarlos, elaborar una hipótesis y validarla con tu mercado objetivo tantas veces sea necesario. Si no estás seguro que tu prospecto amará tu producto o servicio, por favor, no tiene sentido que inviertas hasta que modifiques tu ofrecimiento y lo logres.



No por algo, empezaremos a ver en otros países sobre todo en Estados Unidos, la siguiente burbuja como lo fue a finales de los noventa la del .com, pero, ahora de científicos de datos y empresas proveedoras de datos de calidad.



El autor es CEO y socio fundador de TotalTech, VicePresidente de Mercados del Clúster de Software de Nuevo León, Socio fundador de la Aceleradora de Startups “Startup Studio” y Consejero del LTS de la Universidad de Monterrey (UDEM).



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.