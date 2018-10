El Nuevo acuerdo Trilateral USMCA, ¿cedimos más de lo que se debiera?

Fuente: Cortesía

“La mejor victoria es aquella en la que puedan ganar todos” frase de Salomón.

Estimados lectores, esta frase sería lo ideal pero el éxito es quien recibe las mejores bondades o bendiciones, en una etapa final de un sexenio donde las variables económicas no fueron las óptimas y donde el índice de popularidad fue el más bajo de muchos años o podría decir décadas en donde la inflación inicial hace seis años era de 3.8 por ciento y todo indicaba que cerraríamos en 4.60 por ciento, con crecimiento económico inicial hace seis años de cinco por ciento, pero estaríamos cerrando en dos, menos de la mitad de crecimiento, si bien hubo y hay muchos fundamentales que influyeron a la economía mexicana seguimos con la corrupción que como forma de medición nos quita hasta 1.5 por ciento del crecimiento del país.

Lograr un acuerdo, ahora denominado USMCA (Estados Unidos- México –Canadá) si hacemos un resumen en pocas palabras, la renegociación la inició EU por iniciativa de Trump, porque se dice que el déficit comercial con México era más de 60 Mil Millones de Dólares (MDDD) y que muchas empresas estaban cerrando, provocando una alza en el desempleo, y bueno con China más de 375 MMDD, después de más de 1 año de re-negociaciones donde lo que más vimos fue a un presidente Trump con una gestión más empresarial que diplomática, donde al principio los Tuits era su portavoz oficial y moviendo gente cerca de su gabinete, quien no estaba de acuerdo con la forma de como llevaba las gestiones, pero lo admirable es como realmente hizo cambios muy interesantes para su país.

Estimados lectores ya lo había comentado anteriormente ya quisiéramos un presidente que realmente innovara a nuestro querido México, que hiciera grandes cambios, aunque arriesgáramos a que las cosas no salieran, pero que lo intentara por lo menos.

Vivimos en un país que por más de 25 años hemos estado en un estado de confort, increíble que nuestra balanza comercial dependiera un 70 por ciento de Estados Unidos, ahí es cuando confirmo que somos de la calidad de quienes nos gobierna.

Estoy convencido que la negociación, o el ahora llamado USMCA me parece que cedimos de más ante un gobierno que requiere por lo menos ponerse una “estrellita” y el tiempo apremia ya que tanto las reformas estructurales, como la re-negociación no fueron las óptimas en su resultado.

Tantos sectores como el acero, farmacéutico, mensajerías dicen que no es parejo y que no fue lo óptimo para la industria mexicana, hay contrariedades en los aranceles que ponen en riesgo la vulnerabilidad e incluso el crecimiento del país.

Esta parte me recuerda mucho a una partida de aquella final del campeonato final de ajedrez, precisamente en la guerra fría que involucraba a EU y la entonces URSS, ahora Rusia donde, Boby Fisher de descendencia judía y con una personalidad muy especial, tomando un vuelo solo, afrontar aquellas finales donde la última partida contra Boris Spasky, con todo un equipo de asesores, donde Fisher ponía muchas condiciones, pero ¿por qué saco esta situación? Han escuchado hablar de la Psicología inversa ante situaciones adversas, mantener al grande contento porque es importante, pero me parece que México realmente ya está viendo otro socio grande y no esta en América ni Europa, si ustedes recuerdan cuando Trump mando un tuits diciendo que el TLCAN no seguía, a la semana estuvo un país Asiático y negociando con México alianzas.

Hagamos un ejercicio de aranceles ahora que la pelotita la tiene China con la guerra comercial con EU, al dejar el impuesto del 10 al aluminio y 25 por ciento al acero. A partir de enero el iPhone tiene un costo de 18 mil pesos si sube un 25 por ciento quedaría en 22 mil 500.00 y el que tiene un costo de 35 mil subiría a 43 mil 750, realmente ya hay más marcas de celular que estarían por abajo con la misma calidad o mejor, la marca podría verse perjudicada, obligándola a emigrar más del 40 por ciento de los componentes de estos equipos a fabricarlos a EU, pero también no es bueno de acuerdo a los costos y lo imposible podría ser realmente que México pueda ser parte estos componentes y así como eso hay muchos más productos que están en esas circunstancias.

Porque creen que México, por primera vez bajo una posible estrategia con sacrificio de reina y torre; podría estar despertando para poder sacar más provecho.

¡Hasta la próxima!

El autor es Director de Columbus MX Asesores y autor del libro “Tu presente definirá tu futuro”.

