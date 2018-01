El mayor bien para el mayor número de personas

Quienes estudiamos economía, aprendemos que ésta es una ciencia social, y por lo mismo, no es un ciencia EXACTA, a pesar que manejamos un sin número de estadísticas y utilizamos modelos econométricos para hacer nuestras proyecciones, pero al final del día, el comportamiento de los agentes económicos es el que determina el desempeño de los mercados y de las variables económicas.



Por otra parte, también aprendemos que los hechos económicos no tienen el mismo efecto en la población, ya que mientras para una parte de los agentes económicos los efectos son positivos, para otra parte de la población serán negativos, por ejemplo, si suben las tasas de interés, para los ahorradores ésta es una buena noticia, ya que obtendrán un mayor pago de intereses, sin embargo, para quienes deben dinero, ésta es una mala noticia, ya que pagarán más intereses por sus créditos.



De la misma manera, si se devalúa el peso, para los importadores y los consumidores ésta es una mala noticia, ya que comprarán más caras las mercancías importadas, sin embargo, para los exportadores, la devaluación del peso es una buena noticia, ya que sus ingresos son en moneda extranjera, y se traducirán en más pesos.



Si la economía no va bien y baja el ingreso real de los consumidores, no todo será negativo en la actividad económica, ya que hay bienes a los que llamamos “inferiores” cuya demanda se incrementa cuando se reducen los ingresos, por ejemplo, la carne molida, la papa, los plátanos, etcétera, ya que los consumidores tendemos a sustituir productos de mayor precio, por otros de menor precio, por ejemplo, cambiamos milanesa por picadillo.



De tal suerte, habrá personas que se vean beneficiadas ante una situación económica específica y particular, mientras que habrá otras que se verán perjudicadas por la misma situación, lo que ciertamente producirá efectos encontrados y podrá generar confusión en torno a si la medida beneficia o perjudica a la población.



En alguna media, esto ayuda a “explicar” el por qué aparentemente los economistas no nos ponemos de acuerdo y nuestras opiniones difieren, ya que quizás estamos viendo a poblaciones diferentes.



Para resolver esta pregunta, y poder “calificar” apropiadamente a la medida en cuestión como favorable o desfavorable para la población, se deben cuantificar y evaluar los costos y los beneficios para las poblaciones afectadas, y poder definir finalmente si la medida beneficia o no, a la población como un todo.



Por ejemplo, ahora que el Presidente Trump está buscando regresar las armadoras de vehículos a los Estados Unidos, argumentando que se verán beneficiados los trabajadores norteamericanos, en particular los que perdieron sus empleos cuando estas empresas automotrices migraron hacia México, esta medida ciertamente no pondera ni evalúa el costo o el perjuicio que tendría toda la población estadounidense, producto del mayor precio que tendrían los vehículos, toda vez que la mano de obra es más cara en ese país y esto incrementaría los precios de los vehículos.



Es decir, para beneficiar a unas decenas de miles de trabajadores de la industria automotriz, todos los compradores de vehículos se verían perjudicados, ya que tendrían que adquirirlos a un precio más elevado.



De la misma manera, prometer dinero a los pobres, implica gravar más a los ricos, mientras que reducir el IVA al diez por ciento, implica necesariamente reducir el gasto o subir el déficit, y así por el estilo, por lo que lo conducente, en todo caso, en esta época electoral, es evaluar de manera completa, con sus efectos de segunda ronda y con todas su consecuencias, las ofertas políticas de los diferentes pre candidatos.



Obviamente que pasamos por alto que muchas de las acciones que nos ofrecen, como las aquí ejemplificadas, de subir el gasto y bajar los impuestos, en realidad NO son facultades del Poder Ejecutivo, ya que éstas son acciones que le competen al Poder Legislativo, pero bueno, pecata minuta, los políticos así la han jugado siempre, y nosotros les creemos.



El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.



