El Bronco debe renunciar, sostiene Miguel Treviño

Nuevo León no puede permitirse tres años más con un gobernador distraído y de tiempo parcial, dijo Miguel Treviño de Hoyos, candidato independiente a la Alcaldía de San Pedro Garza García.

Entrevistado en la Comisión Estatal Electoral, el candidato insistió en que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón debe renunciar a su cargo y convocar a nuevas elecciones.

Treviño publicó un video en sus redes sociales donde le pide al gobernador con licencia por Nuevo León que renuncie y aclaró que esto ya lo había hecho público en otras ocasiones.

“Esto porque Nuevo León con las broncas financieras, con las broncas de seguridad y con las broncas sociales que tenemos, no puede permitirse tres años más con un gobernador distraído y de tiempo parcial”.

Cuestionado sobre la declaración del gobernador interino Manuel González de que sólo trataba de llamar la atención, Treviño contestó que esto “corresponde a la costumbre del gobernador de descalificar cuando alguien no está de acuerdo con él”, respondió el candidato a la Alcaldía de San Pedro.

“Cuando hablé con el Gobernador (Jaime Rodríguez) el día que presenté mi renuncia (como Jefe de la Oficina Ejecutiva) fui el único que en ambiente de aduladores, que es la bronca de la política mexicana, le dije aquello que había que hacer para que el gobierno levantar el rumbo”, explicó sobre su salida del gabinete del Bronco.

“Le dije que había que entrarle al proceso de compras, que era una oportunidad de oro, los hechos que habían a la luz pública para mandar un mensaje contundente hacia adentro y hacia afuera del gobierno, de que esta administración sería distinta”, abundó.

Mencionó que “fui el único que le dije que había que apoyar en serio a la Fiscalía Anticorrupción, porque esa era la primera exigencia y el primer mandato que se recibió en las urnas cuando votaron por un gobernador independiente”.

Y sobre las aspiraciones presidenciales de Rodríguez, Treviño le advirtió que sería una distracción inadmisible.

“Fui el único, en ese ambiente de aduladores, que le dije que lo del 2018 era una distracción inadmisible para quien gobernaba Nuevo León en una situación como la que estábamos viviendo”, afirmó.

Sobre su función como Jefe de la Oficina del Gobernador, Treviño dijo que a él le tocaba proteger al Bronco, pero al parecer Rodríguez no se dio cuenta de esta situación.

“A mí me tocaba como jefe de la Oficina del Gobernador proteger al gobernador y no se dio cuenta que era el único que lo estaba protegiendo y si frente a estas exigencias se cierra la puerta, yo no puedo hacer nada”, aseveró Treviño.

Treviño acudió a la Comisión Estatal Electoral para solicitar su registro como candidato independiente a la Alcaldía de San Pedro, a donde llegó acompañado de su padre Humberto Treviño Landois, su esposa, hijos y algunos integrantes de su planilla.