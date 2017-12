El 2017 y su balance en los inmuebles

Estimado lector, estamos a unos cuantos días para que se termine el 2017 y para el sector inmobiliario, a nivel nacional y localmente, no fue un buen año.



Por ejemplo, a la venta de vivienda de interés social no le fue bien en la colocación de unidades nuevas, y eso que somos el estado que más vende si hacemos una comparación respecto a todo el país, según informes del propio Infonavit.



Para rematar el desacelere, tenemos que a partir del primero de octubre el Infonavit está obligado a analizar los casos de los derechohabientes que deseen un crédito de este tipo para ver su comportamiento crediticio y si está mal o es dudoso, provoca que se baje el monto del crédito hasta en un 20 por ciento, afectando al 70 por ciento de los candidatos al préstamo.



En el balance anual, estimado lector, la venta de casas nuevas y usadas, en general, registraron una importante caída en comparación con el 2016.



Pero no todo fue malo en el Infonavit, deje que le comente algo sobre un esquema realmente innovador llamado Arrendavit, el cual permite rentar una vivienda y pagar el alquiler con un descuento vía nómina, en el caso de que el beneficiario desee usar su ahorro para arrendar una vivienda, que funciona con tan sólo tener un saldo equivalente a seis meses de renta; una relación laboral vigente y cotizar un costo del alquiler que sea menor al 25 por ciento de su salario.



Buenísima opción que en otra ocasión, en este espacio, les detallaré.



En el caso de la construcción residencial, también bajó la Inversión Extranjera Directa, IED por sus iniciales.



De acuerdo con un análisis denominado “Monitor Inmobiliario”, hecho por la gente de Realty World México, la IED para la edificación de vivienda residencial registró una caída de 2.8 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2017, ante el aumento de las tasas de interés y la percepción económica con incertidumbre.



La venta de vivienda media cayó un 23.8 por ciento a nivel nacional, sector que reportó las cifras más bajas en todo el año, de acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, mejor conocida como CONAVI.



Los estados con mayor caída fueron Quintana Roo y Sonora con una disminución del 64.7 y 62.8 por ciento respectivamente.



Nuevo León y Jalisco siempre se han distinguido por ser los estados como los mejores lugares para inversión inmobiliaria, gracias a los proyectos verticales.



Sin embargo, nuestro estado y Jalisco reportaron los peores niveles en venta de vivienda nueva desde el 2013, según el estudio de Realty World México.



Llamo la atención que a usted, como futuro comprador, le puede beneficiar esta situación del mercado inmobiliario, ya que podría encontrar buenas ofertas de vivienda, pero deberá apurarse porque a como van las cosas es muy probable, según los analistas financieros, a que el dólar americano suba hasta los 24 Pesos para el 2018.



Bueno al fin pronósticos, pero nada alentadores, aunque si retadores para reinventarnos en este y otros sectores de nuestra “golpeada” economía

.

Nos vemos hasta la próxima, que será en el 2018.

¡Felices Fiestas!



El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.