Eficienta Fluke con la automatización

La continuidad en la producción es un factor clave para alcanzar la rentabilidad por lo que las empresas buscan la transformación y el dinamismo mediante la automatización, dijo Michel Yehuda, Director Industrial de Dominion, único Master Distribuidor de la marca Fluke en México.



“Tomando en cuenta la sincronía de las cadenas productivas, la continuidad del proceso de producción es un factor determinante en la rentabilidad de cualquier planta”, comentó Yehuda.



Advirtió que, “un paro no planeado puede costar millones de dólares para una planta industrial/eléctrica. Mientras más electrónica, más robótica y más automatización, más costoso es cada paro”, indicó.



Dijo que Fluke, líder mundial de en medición y calibración industrial, ofrece una gran variedad de soluciones a las empresas.



“Nuestras soluciones ayudan a detectar graves fallas eléctricas/mecánicas, con varios meses de anticipación, mejorando la operación y evitando así los paros no planeados.



“Por ejemplo mediante el monitoreo de equipos eléctricos, motores, ductos, tanques, transmisores, sensores y servidores que proporciona al usuario un análisis del estado actual y futuro de cada elemento, esto se traduce en menos paros no planeados, menos gastos de mantenimiento/reemplazos y grandes ahorros para la industria”, señaló.



Comentó que otro de los retos grandes de la industria es lograr hacer más con menos.



Yehuda mencionó que en México se estima que el 25 por ciento de la fuerza laboral se automatizará, citando el último reporte de McKinsey & Company.



“Las diferentes soluciones de Fluke ayudan a maximizar la productividad de los activos y del personal de planta”, finalizó.