Efectos de la Guerra comercial con EU

Una estrategia a la Trump

Estimados lectores, hemos sido testigos de cómo una persona como Donald Trump ha negociado su campaña y ya siendo presidente ha movido toda una estrategia económica en todo el mundo, si bien no tiene experiencia diplomática, si la tiene de empresario, en esta columna nos enfocaremos en la estrategia denominada “guerra comercial”.

Todo comenzó primero en sacar algún motivo: la Inmigración y el Muro, desde ahí se enfocó y encontró la “excusa” para entrar con presión a México y luego sacó el déficit comercial que tiene con México de 60 Mil Millones de Dólares (MMDD) (tercera parte de las reservas internacionales en México), ahí empezó a mover el “peón del ajedrez” y sacó una “jugada de ajedrez”, “movió su caballo”, que en el ajedrez es la pieza de mayor estrategia.la cual se llamó “renegociación del TLCAN”, pero esa jugada era un movimiento global que desplazaría los mercados en todo el mundo, donde el TLCAN es el tratado comercial más grande del mundo y está en América del Norte.

Estados Unidos (EU) desde hace ya varios años tiene a un país “pisándole los talones” y es la segunda nación más grande, que después de la guerra fría empezó a posicionarse, y es China, con variable económicas y con los crecimientos de su PIB más elevados del mundo y con las exportaciones más altas hacia al mundo.

EU tiene un déficit comercial con China de más de 375 MMDD, de hecho, es el país con el que tiene el mayor déficit comercial actualmente y se siente perjudicado ya que han tenido un decremento de desarrollo y en ciertos sectores que involucran el acero, aluminio y el sector agropecuario, provocando el cierre de empresas y elevando el desempleo.

Lo cierto es que esto de la renegociación del TLCAN yo lo veo como una película de Hollywood donde hay un protagonista y dos antagonistas, donde Trump es el director de escena indicando la pauta del guion y dos países con una línea diplomática de “respeto”, lo cierto es que hasta el día de hoy solo hay un tratado bilateral que lo forman EU y México, del cual aún no sabemos a detalle los pormenores y hasta dónde o qué tanto cedió México.

Me parece que las cámaras de representantes no entienden el guion de la película de Trump y ellos están presionando que el tratado realmente sea de tres países y que Canadá esté dentro del acuerdo, cuando en el fondo y de acuerdo a la forma como lleva Trump sus negociaciones, es para que realmente se dé, usando lo que siempre ha hecho como empresario y que es:

“Toda negociación comienza con un NO. Por lo tanto, comienza siempre pidiendo más de lo que quieres y ofreciendo menos de lo que puedes ofrecer”.

Según la estadística de las exportaciones de Canadá a EU, éstas crecieron en este ambiente de incertidumbre hasta un 169 por ciento y en México las remesas aumentaron a una cifra récord en estos tiempos, México recibió 14.849 MMDD de ciudadanos residentes en el extranjero en los primeros 7 meses del año.

Pero ¿para dónde va la estrategia de Trump? Me parece que va dirigidA a dos puntos: la primera hacer efectivo el American First, ser por muchos más años el país más poderoso del mundo, sacando más provecho en su crecimiento del mundo, alargando la “pisada de talón” de China por medio de la creación de aranceles internacionales, primero el 10 por ciento al aluminio y del 25 por ciento al acero, para ir incrementando a México, y a China en igual forma, pero con una lista importante de productos que también entran a es “bascula” en ese país.

Práctica de uso de Trump, sube al 25 por ciento de arancel a China, cuando el 45 por ciento de la composición del IPhone se maquila en China ¿Qué pasaría? Aumentaría el precio donde actualmente oscilan desde 18 mil a 35 mil pesos, estos mismos precios subirían un 25 por ciento, lo que afectaría la demanda ya que son precios altos de por sí y obligaría estratégicamente a buscar otra sede ¿Y qué creen? Nada imposible, se pueda manufacturar en México, sumando mano de obra barata, pudiera pasar.

Estimados Lectores ya lo he comentado en mis conferencias y cuestiono las siguientes preguntas:

¿Hasta cuándo tenemos que hacernos chiquitos para estar en las grandes negociaciones?

¿Hasta cuándo negociaremos con otros mercados si vivimos en un mundo globalizado?

¿Será que con la nueva administración del nuevo presidente electo cuando se acabará realmente la corrupción, esta parte también frena el crecimiento?

Y sobre todo ¿Hasta cuándo dejaremos de depender del gobierno o de la IP para lograr realmente un éxito financiero?

¿A caso nosotros estamos colaborando para que seamos un país chiquito?

Creo que si tuviéramos un presidente como Trump, tan criticado que tuviera ese liderazgo en las negociaciones, me parece que estaríamos mejor, para mi hay pocos, pero entre ellos sin duda hay tres, dos ya no viven y son: Don Eugenio Garza Sada y Lorenzo Zambrano, y el que todavía vive se llama Carlos Slim, ellos no vivirían del erario para empezar, ni cobrando poquito, como los nuevos gobernantes aparentando ser austeros.

El autor es Director de Columbus MX Asesores y autor del libro “Tu presente definirá tu futuro”.

