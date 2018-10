Economía y política: La importancia de las historias

Fuente: Cortesía

A raíz de la época electoral que enfrentó el país y la sorpresa ante decisiones políticas absurdas a nivel mundial, me he preguntado con frecuencia por qué es que -como ciudadanos- tomamos decisiones que no hacen sentido, que nos perjudican. Lo extraño, a mi parecer, es que sucesos tan importantes como el Brexit o la elección presidencial de los Estados Unidos han sorprendido incluso a los mejores expertos en el tema, por lo que me he llegado a preguntar: ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué variable(s) estamos subestimando?

Después de investigar a profundidad para saciar mis dudas, encontré una sencilla, pero peligrosa conclusión: las historias. En el libro “Animal Spirits” de los galardonados al Premio Nobel de Economía, George Akerlof y Robert Shiller, se explica la manera en la que las narrativas definen las decisiones económicas y, por consiguiente, mueven los mercados. Lo que me hizo recordar a una profesora de finanzas, quien alguna vez dijo que el mercado financiero no es más que puro chisme, ¿y que son los chismes sino historias?

Según Akerlof y Shiller, los políticos son una fuente significativa de narrativas. Sus historias, por lo tanto, afectan a la economía. El libro incluso pone de ejemplo a México durante la presidencia de López Portillo, donde se argumenta que la prosperidad económica que tuvo la nación durante ese sexenio se tuvo -en esencia- a partir de la narrativa del presidente sobre un México importante y rico en petróleo cuando, en realidad, las reservas no eran más que el 1por ciento mundial y el país estaba terriblemente endeudado. Entonces ¿cómo se explica esto? Lo dicen Akerlof y Shiller: “Las historias ya no solo explican los hechos; son los hechos”.

Tomemos como ejemplo otro suceso político: las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EU). Sergei Medvedev escribió un artículo muy interesante sobre la estructura narrativa que utilizó Donald Trump durante las elecciones, la cual le ayudó a ganar el Colegio Electoral. El artículo resume los siete principios utilizados en sus discursos, los cuales son: “enfocado, empático, feliz, consistente, bien entregado, bien comunicado y atractivo”. Estemos a favor o en contra de Trump, la realidad es que supo contar una historia escandalosa y emocionante. No solo se postró a sí mismo como el único que podía volver grandioso a EU, sino que antagonizó completamente a su contrincante. En casi dos años que lleva su presidencia, hemos visto repetirse la misma historia, solo que en diferentes situaciones y con distintos personajes; la típica dicotomía de héroe y villano.

Pero ¿qué pasó en México? Desde que empezaron las precampañas a la presidencia, los mexicanos recibimos un flujo inmenso de narrativas, en especial por parte de los candidatos que apelabann a nuestros problemas socioeconómicos. El francés Sylvain Timsit en su lista de las “10 estrategias de manipulación de los medios” dice que “hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente, al sentido crítico de los individuos”. Esto me hace pensar que tal vez los discursos ridículos y las propuestas económicas imposibles por parte de algunos candidatos tan solo se deben a una narrativa mesiánica que pretende postrarse como la única solución para el país en este próximo sexenio. Como diría mi abuela, son puro cuento. Aunque así ganó. Lo anterior me deja con un sabor agridulce en la boca. Es claro que, sin ser todos conscientes de ello, hemos dejado que las historias nos lleven a tomar decisiones por encima de los hechos y la información objetiva. Dicho esto, concluyo que en la política -y por lo tanto en la economía- no solo importa saber contar historias, sino contar las historias que la gente quiere escuchar, fantasía o verdad. Y es esa, la última parte de la oración, la que más me preocupa. Es la falta de importancia en la veracidad la que presenta un peligro real para la ciudadanía, sobre todo para México en este año electoral.

La autora estudia la Licenciatura en Administración Financiera (LAF) en el Tec de Monterrey y obtuvo el Segundo Lugar en el Certamen “Columnista por un Día” organizado por la Sociedad de Alumnos de la carrera de Economía y El Financiero MTY.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.