Economía falla a favor de Ternium e impone cuotas compensatorias

Tras dos años de investigaciones, la Secretaría de Economía determinó que las importaciones de aceros planos recubiertos provenientes de China y Taiwán entraban al país incurriendo en prácticas desleales de comercio internacional, por lo que fijó cuotas compensatorias definitivas a dichas importaciones.



De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía dio por concluida la investigación por prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios que inició en septiembre de 2015 a solicitud de las empresas Ternium y Tenigal que argumentaron en ese entonces daño o amenaza de daños a la industria local.



De esta manera, la secretaría estableció un impuesto compensatorio que va desde 22.26 por ciento, hasta 76.33 por ciento, dependiendo del país y ciudad de origen del producto.



Las cuotas serán de 22.26 por ciento para las importaciones provenientes de China Steel Corporation (CSC) y de 52.57 por ciento para las demás empresas exportadoras de Taiwán.



Además la Secretaría de Economía fijó un impuesto de 22.22 por ciento para las importaciones provenientes de Baoshan lron & Steel Co. Ltd; de 22.26 por ciento para las importaciones provenientes de Beijing Shougang Cold Rolling Co. Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd. y Tangshan Iron & Steel Group Co. Ltd., así como de 76.33 por ciento para las demás empresas exportadoras de China.



La resolución de la Secretaría de Economía de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, indicó que las prácticas desleales consistían en discriminación de precios, con márgenes de entre 22.22 por ciento a 76.33 por ciento.



México ha estado imponiendo cuotas compensatorias definitivas y temporales a productos de acero de varios países, esto luego de que siderúrgicas locales anunciaron en 2015 recortes de miles de empleos y la cancelación de inversiones derivado de una crisis por importaciones en condiciones desleales.



OBTIENE TERNIUM CERTIFICACIÓN LEED

El Centro Industrial Ternium, en Pesquería recibió la certificación LEED, que otorga el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council) por su diseño, construcción y operación en armonía con el ambiente.



El compromiso ambiental de este complejo siderúrgico incluyó la protección del hábitat al rescatar especies de flora y fauna, así como el uso de materiales amigables con el ambiente y que producen ahorro energético.



Máximo Vedoya, presidente ejecutivo de Ternium México, destacó que esta distinción es el resultado de varios años de intenso trabajo.



“La certificación LEED no es un hecho aislado en las acciones, casi todas nuestras plantas están inscritas al Programa Industria Limpia y nueve de ellas cuentan con el Certificado ISO 14001”, detalló.



A su vez, Luis Rechy, gerente de medio ambiente de Ternium, destacó que el Centro Industrial no sólo es el primero del sistema Ternium que logra esta distinción, sino que es la primera planta certificada en LEED.