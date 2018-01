Economía elimina cuotas a importación de electrodos

La Secretaría de Economía (SE) determinó eliminar las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de electrodos de grafito para horno de arco eléctrico originarias de China y del Reino Unido, independientemente del país de procedencia.



En la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que queda concluido el examen de vigencia de las cuotas compensatorias.



Según analistas existe una escasez de dicho producto a nivel mundial que provocó alzas en sus precios de hasta un 900 por ciento en el último trimestre de 2017 y surgió la amenaza de que las plantas acereras pudieran parar.



Empresas como Ternium, Deacero y Altos Hornos de México utilizan los electrodos de grafito en el proceso de fundición de horno eléctrico, así como para darle ciertas propiedades al metal.



La SE concluyó que no contó con los elementos necesarios, basados en pruebas positivas para sustentar que de eliminarse las cuotas compensatorias se repetiría el dumping en las exportaciones a México de electrodos de grafito.



Las cuotas eliminadas son para las importaciones de Jilin Carbon Import and Export Company de 68 por ciento que después modifico con 42 por ciento; para las importaciones de Sichuan Guanghan Shida Carbon de 250 por ciento; para las importaciones de Nantong Yangzi Carbon de 93 por ciento; para las importaciones de Henan Sanli Carbon Products 185 por ciento; para las importaciones de M. Brashem, de 38 por ciento, siempre y cuando provengan de las empresas proveedoras que presentó para el cálculo de su margen de discriminación de precios y, para las importaciones provenientes del resto de los exportadores de electrodos de grafito originarios de China de 250 por ciento.



China fue el mayor exportador de electrodos de grafito en el mundo, y representó el 24.45 por ciento de las exportaciones totales en los últimos cuatro años.



La escasez de dicho insumo a nivel mundial se debe a “la ralentización de la capacidad de producción global en los últimos años, seguida por paradas de producción recientemente impuestas por las autoridades chinas como resultado de estándares ambientales adicionales”.



Durante el periodo de 2012 a 2016, las importaciones totales a México se efectuaron de 16 países. En particular, en el periodo de análisis el principal proveedor fueron los Estados Unidos, país que representó el 39 por ciento de las importaciones totales, seguido de España (28 por ciento), India (16 por ciento), Rusia (7 por ciento) y China (6 por ciento).



“El consumo se podría cubrir sin problema con la producción nacional y a precios competitivos, ya que la demanda representa el 82 por ciento de la producción nacional de electrodos, sin embargo, por razones que se desconocen la empresa productora de electrodos que opera en Monterrey (GrafTech), prefiere exportar su producción a otros países a precios inferiores, antes que cubrir las necesidades nacionales”, añadió.



Criticó que las ventas que se realizan al exterior se facturan a precios inferiores a los pagados.