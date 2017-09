Donald Trump tiene obsesión por ganar en el TLCAN: Krugman

Luego de varios fracasos en sus propuestas de política pública, Donald Trump, presidente de Estados Unidos está obsesionado con ganar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señaló Paul Krugman, premio Nobel de Economía al participar el fin de semana en el Foro de Discusión con Expertos 2017, que organizó la Facultad de Economía en el marco de su 60 aniversario.



“De cierta manera este registro de inefectividad de política pública por sí mismo crea riesgo y algunos se derraman hacia México. Tenemos en Estados Unidos un presidente que está obsesionado de ganar, es una lucha donde él tiene que ganar algo, así ve él el comercio.



La idea de que hay un acuerdo mutuo, si tienes comercio se trata de ganar a costa de otro país, y también políticamente está pagando el precio por la ausencia de triunfos.



Él acaba de ser una especie de hambriento por un triunfo especialmente dado que tiene el menor nivel de aprobación que jamás ha tenido un presidente en los Estados Unidos, a estas alturas de su periodo”.



Mencionó que en caso de que fracasen las negociaciones del TLCAN, Estados Unidos, tendría costos de producción más altos, por ejemplo en la industria automotriz, pues perdería competitividad ante empresas europeas y asiáticas.



Salida sería temporal

Durante el mismo foro, Herminio Blanco Mendoza, quien fue uno de los negociadores del TLCAN en 1992, señaló que una eventual salida de Estados Unidos podría ser temporal ya que en por lo menos 20 estados, México es el principal cliente proveedor.



“Si éste Presidente decide salirse, el siguiente presidente lo primero que haría es tratar de entrar en un tratado de libre comercio con México sin lugar a dudas, porque en Estados Unidos no hay nadie que sea productor, en los 20 estados donde México es el primero o el segundo cliente de cada uno estados, que no insistiría en iniciar la negociación con México tan pronto como se pudiera; hablar de la salida del tratado también hay que tener muy claro que esa salida no sería permanente porque México y Estados Unidos juntos somos competitivos en el mundo.

pick ups, el talón de Aquiles".



Por su parte Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de Automotores (AMIA) coincidió con el resto de los ponentes, al señalar que México tiene el estatus de nación favorecida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por lo que serían los productos de la unión americana quienes pagarían mayores aranceles al querer entrar al país.

No así sucedería con las exportaciones de las camionetas pick up, segmento que consideró como el Talón de Aquiles de la industria, frente a la renegociación del TLCAN.



“Si nos fuéramos a la OMC el Talón de Aquiles son el 28 por ciento de exportaciones de pick up, en donde Estados Unidos aplica un arancel del 25 por ciento”.