Dividiría Zavala el voto panista en Nuevo León

En las próximas elecciones, el voto por el presidente del país en Nuevo León, el cual ha sido tradicionalmente por el PAN, podría verse dividido por la candidata ex panista Margarita Zavala, quien contenderá por la vía independiente.

De acuerdo con datos históricos, en las elecciones de 2012, casi el 40 por ciento de los ciudadanos en Nuevo León votaron a favor de la entonces candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, mientras que en las elecciones de 2006, cuando fue candidato Felipe Calderón Hinojosa (esposo de Margarita Zavala), fue apoyado por el 42 por ciento de los nuevoleoneses que fueron a votar.

Al respecto, Lourdes López, ex Consejera Electoral y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mencionó que sí hay una posibilidad de que el voto panista se divida en el Estado.

“Creo que aquí sí podría tener algún cobijo Margarita, podría ser uno de los Estados donde mejor se desempeña; Nuevo León podría tratar bien a Margarita, aunque no podría decir si se podría equiparar a Anaya”, dijo.

Cabe señalar que la candidatura de Zavala ha sido apoyada por Fernando Canales Clariond, ex Gobernador de Nuevo León, ex Secretario de Economía y Energía durante la administración del ex Presidente Vicente Fox; y panista activo.

En contraste, consideró que difícilmente el voto panista se vería dividido por Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

“Veo difícil que “El Bronco” pueda capitalizar más datos, aunque eso es intuitivo, de los votos que obtuvo para la elección como gobernador por las circunstancias que ya conocemos”, apuntó.

Explicó que en Nuevo León tradicionalmente se tiene el voto por el PAN, porque es un Estado conservador, industrial y por ideología, tiene una visión progresista, porque representa los valores religiosos y como sociedad va más con lo que el PAN ofrece.

Por su parte, Daniel Carrillo, Diputado local del PAN, consideró que en una menor proporción influiría en el voto panista, las preferencias por Margarita Zavala.

“No creo que sea significativo; evidentemente habrá seguidores de la figura del calderonismo pero no creo que cambie el porcentaje considerablemente; el efecto sería menor”, señaló.