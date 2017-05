Diputadas locales denuncian a Samuel García ante la CNDH

Diputadas locales del PAN presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del legislador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, por “violencia política”, tras una intervención en tribuna.



“El día de hoy (ayer) tuvo una intervención violenta y grosera, en contra de las mujeres, esto es violencia de género y política, no es la primera vez, que lo hace, él tiene ya una denuncia en derechos humanos y es reincidente en este tema”, dijo.



“En tribuna dijo que no teníamos capacidad de pensar, y que estábamos doblegadas a terceras personas, cuando él no sabe, lo que estamos trabajando, además dijo que su compañera Concepción Landa era la que más trabajaba, al parecer piensa que nosotras estamos tranquilas y no estamos haciendo nada de nuestra parte.



“Se portó grosero cuando dijo en tribuna que respecto a la Ley Electoral, dijo que vendíamos la dignidad; eso es violencia de género y política”, aseguró.



Indicó que esperan que la Comisión aplique una sanción, al reincidir en el tema.



Comentó que el legislador está exhibiendo la imagen de las diputadas, y que no es la primera vez, ya que hubo una situación similar con la diputada independiente Karina Barrón.



Señaló que García denosta el trabajo de cada legisladora con los comentarios realizados ayer.



Por su parte, Marlene Benvenutti, legisladora del mismo partido, también se sumó a la denuncia en contra del diputado.



“Lo invito a que salga a las calles a escuchar a las mujeres para que conozca lo que pensamos”, dijo.