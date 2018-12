Digital Addiction

Fuente: Cortesía

Buen día queridos lectores, ¿cómo celebraron la Navidad?, confío que muy bien. Muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de esta semana De Café y Tecnología.

Me impresionó que, en esta Noche Buena, en la reunión familiar, hubo un momento en que todos estábamos pegados al “Smartphone”, algunos felicitando, otros subiendo fotografías y unos más actualizando y dando “like” a las publicaciones de amigos y familiares.

Recuerdo mis primeras Navidades, donde mis papás llamaban por teléfono a mis tíos y abuelos para desear una feliz Navidad, hoy en día, creo que las llamadas son las menos, ahora la gran parte de la información que se comparte es digital y en tiempo real.

Leyendo un artículo de Nicole Martin, en la revista Forbes; habla acerca de las tendencias del uso de la tecnología en los adolescentes, en donde presenta los resultados de un estudio realizado por Common Sense Mediacon que da datos bastante interesantes como: el 89 por ciento de los adolescentes cuenta con su propio dispositivo, al 25 por ciento de los adolescentes les hace sentir menos solos y el dato que más me llamó la atención, son los sentimientos consecuencia de estar en redes sociales, como sentir miedo al perderse cuando ven publicaciones de un evento al que no fueron invitados, sentirse presionado para verse perfecto en fotos, sentir presión para obtener reconocimiento y “likes” a sus publicaciones, así como sentirse desplazados, sino están disponibles 24/7.

Cuántos de nosotros no hemos regalado una tableta o un nuevo teléfono inteligente a nuestros hijos, sobre todo en estas fechas tan especiales.

Aquí es donde tiene el punto de quiebre la tecnología y cuando puede convertirse en una adicción al grado de caminar escribiendo en el teléfono o sentir la desesperación de no haber visto los mensajes en un lapso de 60 segundos.

El reto es cómo sacar el máximo jugo a la tecnología sin que se convierta en una adicción, no solo de los adolescentes como lo comenta el artículo, sino también para nosotros como adultos. Me parece importante el convivir y conversar “face to face”, empezando en casa.

Pues ya todo listo para terminar el año y preparado para recibir el 2019, hace algunos años, un buen amigo me compartió un archivo para facilitar la planeación anual, dividido en trimestres y en cinco áreas; personal, negocio, finanzas, familia y legado; así es mucho más fácil ir llegando a los objetivos, como dice el refrán: “un elefante se come fileteado, no de un solo bocado”.

Hoy acompañé la escritura con un café elaborado con granos de Uruapan, a quién se le conoce el distrito cafetalero por excelencia de Michoacán, con un aroma intenso, acidez alta y un cierre a cítricos, es un placer disfrutar un café tan rico y más en Michoacán.

¡Les deseo que este próximo año nuevo, los celebren en compañía de la familia y amigos!

El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia de 19 años en el ramo de la Industria.

Opine usted: vhrch2502@gmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.