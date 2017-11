Diabetes merma la salud de los regiomontanos... y su bolsillo

El 35 por ciento de los fallecimientos en la entidad, está relacionado con enfermedades ligadas a padecimiento de diabetes, un mal que no sólo acaba con la salud de las personas sino que su tratamiento también es una afección grave a las finanzas de las familias.



De acuerdo a la revista Forbes, un tratamiento en México para la diabetes cuesta alrededor de 707 dólares por año por persona.



Cifra con la que coincide el médico Óscar Meza, gerente de calidad y operación de Clínicas del Azúcar, quien añadió que este tipo de tratamientos, para un paciente con diabetes se prolonga por el resto de su vida.



“El tratamiento incluye todas las medidas de prevención a complicaciones; es decir, se trata de educación, consejería emocional y nutricional, así como la asesoría médica y los análisis de laboratorio. Por ello se habla de que en realidad es un nuevo estilo de vida”, expresó.



No obstante, de acuerdo Javier Lozano, fundador de Clínicas del Azúcar, el 80 por ciento de la población no puede pagar este tipo de tratamientos.



“Se estima que alrededor del 14 por ciento de la población de Nuevo León padece diabetes, de ellos sólo el 25 por ciento logra mantener sus niveles glucosa dentro de lo que se recomienda a nivel mundial”.



“Por otro lado, las acciones o medidas preventivas para identificar complicaciones y que están recomendadas a nivel mundial, las realiza sólo el 20 por ciento de las personas que tienen este padecimiento”, comentó Meza.



Dichas prácticas comprenden revisión de retina, salud renal, riesgo de daños en miembros pélvicos o pies, añadió.