Detona Esfera Fashion Hall auge departamental

Esfera Fashion Hall se consolidrá a mediano plazo como el primer City Center de Monterrey, gracias a la llegada de más tiendas departamentales como Liverpool y Forever 21, y por la construcción de un Hotel Business Class, dijo Alejandro Vallarino, Director de Desarrollo Inmobiliario de Citelis.

Citelis invirtió mil 900 millones de pesos en el desarrollo de Esfera Fashion Hall, un complejo que ahora cuenta con tiendas ancla como Liverpool y Forever 21.



“Ahora el compelo está ocupado en un 89 por ciento y entre las marcas que lo componen están: H&M, SEARS, marcas de Inditex como Zara, Stradivarius y Massimo Dutti, entre otras. Cuenta con una amplia opción de small shop con marcas como Springfield, Women Secret, Benetton, G&K, Sun Glass Hut, Ópticas Lux, Loly in The Sky, Natural Scents, Eurekakids, Baby Up, Steren, etc. Y en la parte de entretenimiento se encuentra Cinepolis, Jumpster, Kidz N Kidz y Evolve Gym”, añadió.



Explicó que el proyecto es el primer City Center de Monterrey, es decir, un lugar adecuado a las necesidades de las personas que cuenta con lugares de entretenimiento, entre otras amenidades.



Detalló que la extensión del terreno abarca 82 mil 245.73 metros cuadrados para el centro comercial y en la segunda etapa se espera el desarrollo del hotel y espacios habitacionales, y en una tercera etapa se incluirán oficinas.



Asimismo, dijo que el hotel que se desarrollará en el complejo será un NH Colection, que en una primera fase alcanzará hasta 120 habitaciones con el objetivo de ampliarse hasta un total de 180 recámaras.



Por otro lado, el área destinada para oficinas constará de 12 niveles, cinco para espacios mínimos de cinco mil 600 metros cuadrados y siete para espacios de siete mil 800 metros cuadrados.