Destaca Ternium su potencial de crecimiento en México

México importa alrededor del 50 por ciento del consumo de aceros planos, por lo que Ternium tiene un importante potencial para seguir creciendo y sustituyendo importaciones, señaló Daniel Novegil, Director General de la empresa.



En conferencia con analistas, el directivo comentó que están tratando de mejorar la capacidad de la empresa a través de la eficiencia y la racionalización y aún tienen mucho potencial por las importaciones, por ello realizan los proyectos de inversión que anunciaron hace un mes y medio.



“Tenemos en productos planos una cuota de mercado de las importaciones que es de aproximadamente cerca del 50 por ciento, es decir, el 50 por ciento del mercado está siendo cubierto por las importaciones”, expresó.



Novegil comentó que este año su inversión en capital finalizará en alrededor de 450 millones de dólares.



“Eso, por supuesto, no incluye la gran parte de la inversión relacionada con los anuncios que tendrán un impacto total en el año siguiente, en 2019, pero nuestra expectativa para 2018 es de alrededor de 600 millones de dólares”.



Comentó que continúan trabajando buscando ser eficientes y mantener el nivel de márgenes de EBITDA en un rango de entre 15 por ciento y 20 por ciento, “tratando de trabajar tan alto como podamos”.



VEN CONTINUIDAD CON VEDOYA

Por otro lado, Novegil señaló que Máximo Vedoya es la persona adecuada para sucederlo como Director General a partir de marzo de 2018 y garantiza la continuidad de la empresa.



Refirió que en su puesto actual como vicepresidente ejecutivo de Ternium México, Vedoya ha sido responsable de liderar una parte muy importante de su negocio hasta el momento, y ha experimentado las habilidades de liderazgo, el conocimiento y la personalidad para dirigir la compañía hacia el futuro y hacia la nueva fase de crecimiento.



“El nombramiento de Máximo como Director General garantiza la continuidad de Ternium y una estrategia de diferenciación centrada en productos de alto valor agregado y de excelencia operacional, mejora continua y reducción de costos y eficiencia para generar valor a largo plazo para los accionistas”, expresó.



Vedoya, director de Ternium México, comentó por su parte que continuará trabajando en la estrategia de diferenciación, de excelencia operativa, para continuar fortaleciendo la base de clientes, avanzar en la automatización y digitalización y para desarrollar productos aún más sofisticados.



Novegil dijo que al final “todos esperamos un período de transición muy saludable y bueno, y no hay dudas de que continuaremos trabajando juntos y apoyándonos unos a otros, para que no esperemos ningún cambio en la estrategia; y también en los resultados. Porque esto es una continuidad, una continuidad muy clara en la cultura, una continuidad muy clara en la estrategia y también en la forma en que abordamos y hacemos negocios en nuestro sistema”, aseguró.



El director general estimó que en 2017 el consumo aparente de acero en Argentina de productos planos aumentará en torno al 12.5 por ciento en relación con 2016 y para 2018 se estima otro crecimiento del 10 por ciento frente al 2017.