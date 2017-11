Destaca Ildefonso el éxito del Buen Fin

La expectativa económica para la séptima edición del Buen Fin, es alcanzar ventas por 100 mil millones de pesos, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al dar el banderazo oficial de la emisión 2017 de El Buen Fin, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.



El funcionario realizó una compra, al adquirir unos zapatos en uno de los locales de la plaza comercial Sendero Norte, donde se dio el arranque.



Con ello, el titular de Economía contribuyó a la derrama económica.



Guajardo Villarreal destacó los logros que se ha conseguido con el Buen Fin, al calificarlo como un instrumento exitoso para incrementar las ventas del sector comercio, refirió que durante la edición de 2016, las ventas crecieron en un 10 por ciento, para este año se estima sea similar o ligeramente superior.



"Este instrumento realmente tiene eficiencia económica en su desarrollo, al alinear a todo el sector productivo, no sólo el comercial, que es el ejecutador, para que antes de la temporada de Navidad, traten de desplazar todos sus diseños del año abriendo espacios en la cadena de comercialización de los modelos 2018".



Lo anterior se traduce a que la industria mueva inventarios, genere oportunidades y descuentos que no se observan en otros momentos del año; que hay un beneficio para los productores manufactureros, de los textiles, de electrónicos y electrodomésticos y de muebles.



Señaló que la derrama económica que dejó el año pasado ascendió a 90 mil millones de pesos, hoy se espera que la cifra se acerque a los 100 mil millones de pesos.



Destacó no sólo la derrama económica para el sector comercio sino el repunte que registra el sector inmobiliario con este tipo de plazas comerciales, así como el empleo formal que se genera.



“Sólo en esta plaza comercial me dicen que hay unos dos mil empleos, sin duda, el sector inmobiliario ha significado un impulso también a la economía local”.



Guajardo comentó el apoyo brindado por el SAT y la Secretaría de Hacienda al repetir el programa de sorteo para aquellas personas que realicen compras superiores a 250 pesos hechas por personas físicas en establecimientos formales y se pueda ganar el importe correspondiente a la transacción, hasta por 10 mil pesos.



El monto a repartir en este año será una bolsa de 500 millones de pesos en premios entre 149 mil ganadores.



El secretario de Economía resaltó que esta medida es una combinación extraordinaria, dado que el año pasado de estos 90 mil millones de pesos, el 60 por ciento representaron compras a través de tarjetas de crédito o débito y sólo el 40 por ciento se efectuaron en efectivo.



Sin embargo, aclaró que sólo un 40 por ciento correspondió a tarjetas de crédito y el resto fue de débito.



Durante la ceremonia el secretario de economía estuvo acompañado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales, quienes cortaron el listón simbólico del arranque del fin de semana para las compras con descuento, a su vez, la alcaldesa de Escobedo anunció el programa Aguinaldo Seguro.



En el mismo evento, estuvo Enrique Solana, presidente de Concanaco, quien destacó la relevancia que cobra las compras realizadas mediante el comercio electrónico, el año pasado, dijo que las ventas por este medio crecieron en un 70 por ciento.