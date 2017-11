Desempleo, el gran desafío de la manufactura 4.0 para NL

Con la llegada de la manufactura 4.0 uno de los retos es el desempleo, variable que se dará si no se asocia ésta con el crecimiento, aseveró Leopoldo Cedillo, director del World Manufacturing Forum y CEO de Metalsa.



“Va a implicar desempleo si no se asocia con el crecimiento… Necesitamos hablar de un ingreso universal, en donde el rol del gobierno es crear un impuesto a las empresas que se automaticen y distribuirlo de manera diferente, de otra manera se creará un conflicto ético mayor donde las empresas se sigan haciendo más grandes y más ricas y termine llegando por no repartirse de manera correcta la riqueza”, expuso.



El directivo fue entrevistado en el marco del evento World Manufacturing Forum, dijo que existe una hipótesis, la cual señala que al tiempo que crecen China e India van a demandar más productos y la única forma de cubrir esa demanda es a través de más automatización.



Comentó que en el caso de Nuevo León, se espera que la manufactura 4.0 madure en un tiempo de cinco a seis años, por lo que se tiene que crear un ecosistema en donde participe el gobierno, empresas y universidades.



“No nos preocupemos por mano de obra, sino lleguemos a la mente de obra, generemos más conocimiento y compitamos en ese conocimiento; el operario en lugar de estar soldando que cambie sensores.



“En Nuevo León se va a ver en niveles de cinco a seis años. El tema es cómo nosotros nos convertimos en el primer hub de manufactura 4.0 para crecer mucho más, nosotros no estamos buscando desempleo, estamos buscando mucho más”, dijo.



Arranca Foro Mundial

Ante 450 asistentes entre empresarios, académicos y funcionarios de gobierno de 40 países iniciaron los trabajos del World Manufacturing Forum en su quinta edición, donde la gran temática es la transformación digital.



Abraham Tijerina, coordinador de la iniciativa Nuevo León 4.0, dijo que durante los tres días que durará el foro abordarán políticas públicas, educación y hacia dónde se moverá la tecnología.



Destacó que en México se está dando un fenómeno interesante que muestra el gran potencial que tiene el país, y que consiste en la incorporación de ingenieros graduados en áreas vinculadas al sector TI.



“En México se gradúan más ingenieros que en Estados Unidos, traemos un gran potencial de talento que se va a poder integrar en los próximos años a esa transformación digital”, aseguró el directivo.

1 ...En marcha proceso de automatización Con el desarrollo de la manufactura 4.0 el proceso de automatización en la industria no se podrá detener, por lo que se requiere estar preparados, dijo Paulo Carreño, director general de ProMéxico, quien participó en la apertura del World Manufacturing Forum.



El funcionario coincidió en que el desempleo es uno de los retos que traerá el desarrollo de la manufactura 4.0.



Por ello, recomendó diseñar políticas públicas para impulsar este proceso.



“Eso es justamente, la receta para resolver ese reto, está el ir de la mano el gobierno con las políticas públicas y con la creación de mayor infraestructura, el sector privado con los empleados y la academia”.



Aseguró que la revolución industrial con la manufactura 4.0 vendrá a cambiar el espectro industrial por lo que instó a estar preparados para enfrentarlo.



“No vamos a poder detener el proceso industrial de automatización, de mecanización, lo que tenemos que hacer, es el ser los suficientemente inteligentes para resolver ese tema.



“En eso está trabajando la Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública para preparar a nuestros jóvenes”.



Por su parte, Víctor Carreón, director adjunto de planeación y evaluación de Conacyt, señaló que es hora de focalizar todos los programas de apoyo que tiene el gobierno en todo este proceso de revolución de la manufactura 4.0.