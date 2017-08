Descuentos en fotomultas confirman recaudación

Los recientes descuentos realizados en el pago de las fotomultas en el municipio de Guadalupe, los cuales pueden reducir en alrededor de un 50 por ciento el monto, confirman la intención recaudatoria de esta medida, consideró Alfonso Robledo, impulsor de la eliminación de las fotomultas.



De acuerdo con el portal de internet del municipio de Guadalupe, indican que a partir del tres de julio la multa a pagar será en base al exceso de velocidad, lo cual, en lugar de pagar 900 pesos, ésta puede reducirse a 377 pesos.



“Es un intento de atemperar el descontento generalizado de la gente por las fomomultas por sí mismas, quisieron matizar el cobro excesivo. Han decidido rebajarlas con el escalonamiento.



“La gente no está pagando por ser excesivamente caras y además las está rechazando”, indicó.



Explicó que las fotomultas no evitan algún accidente, ya que no pueden detectar a una persona con embriaguez o hablar por teléfono.



“En Jalisco por ejemplo, se duplicaron las faltas por exceso de velocidad y son pruebas de que estas medidas son para obtener dinero líquido con reglamentos que cambian”, dijo.