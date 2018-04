Descartan que video “No somos ovejas” sea de Morena

Tatiana Clouthier, Coordinadora de la campaña de AMLO, por el partido Morena, aseguró que el video “No somos ovejas”, que se ha hecho viral en las redes sociales, en el que supuestamente mujeres sampetrinas llaman a votar por AMLO, no es de su partido y señaló que no está de acuerdo en que se estigmatice a la mujer de San Pedro Garza García, Nuevo León, conocidas con el gentilicio de “sampetrinas”.

“Me parece que cualquier cosa que critique cualquier perfil de un ciudadano no es sano y en ese sentido no comparte eso. No se debe estereotipar a ningún ciudadano de ningún lugar ni mucho menos para ponerle adjetivos y en ese sentido se puede traducir como una guerra sucia.

“El video no es algo que salió de la campaña, es al final de cuentas que ha estado saliendo en el ambiente como muchos otros videos que la gente saca la manía o también puede ser guerra sucia, no sé, no es un video nuestro”, dijo la coordinadora del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

Comentó que el video le ha llegado a través de varios contactos pero no ha recibido algún reclamo.

“Me lo han enviado (el video) pero no como reclamo”, indicó.

A pregunta expresa sobre si este video afectaría en el voto de las mujeres habitantes de ese municipio, respondió: “No es algo que nosotros hayamos generado”, dijo.

Explicó que será analizado por el equipo de trabajo y decidirán si realizan algún pronunciamiento al respecto.

En el video viral se muestra a mujeres sampetrinas, con un estilo de vida enfocado en compras, viajes, reuniones, operaciones de botox y medicándose con pastillas para no ver la realidad.

Por su parte, Álvaro Suárez, candidato al Senado por la Coalición Juntos Haremos Historia, señaló que se trata de una manifestación que ocurre en las elecciones.

“Es una generación de contenido virales, algunos utilizan el humor negro, no es el caso de nosotros.

“Tenemos que entender que en las campañas electorales se van a poner cada vez más creativos, así que no debemos sorprendernos y no debe afectar el proceso electoral”, indicó.