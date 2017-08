Descartan periodo extraordinario solicitado por gobierno estatal

Diputados locales confirmaron que no se acordó realizar un periodo extraordinario el próximo 16 de agosto, el cual fue solicitado por el gobierno del estado, debido a que no encontraron las condiciones convenientes para realizarlo.



Sin embargo, condicionaron la posibilidad de desarrollar un periodo si el ejecutivo envía una nueva solicitud agregando temas de interés del Congreso.



Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN, explicó que existen temas que también le interesan tratar al Congreso.



“Se acordó que mañana (hoy) se soliciten las mesas de trabajo para discutir la ley de ministerios públicos, y una vez que tengamos esto listo, ya tomar una decisión respecto a si se aprueba en periodo extraordinario; lo más factible sería en septiembre; son temas muy amplios, como todo lo que derive de él,”, indicó.



Por su parte, el Coordinador de la bancada del PRI, Marco Antonio González, indicó que podría haber un periodo extraordinario siempre y cuando existiera una nueva solicitud por parte del gobierno donde incluyan los temas que interesan a las siete bancadas.



“Si el gobierno hiciera una nueva solicitud con cinco temas más, hay condiciones para un extraordinario, no es un tema de chantaje sino de llegar a un acuerdo de gobernabilidad, y que ambos poderes puedan sacar los temas que les interesan, no podemos estar sacando temas y ellos los estén vete y vete, y luego sacar los temas de ellos como si no hubiera pasado nada”, refirió.



El gobierno hizo la solicitud para tratar tres temas en particular: las observaciones de la Red Estatal de Autopistas (REA); el financiamiento para el Metro y una iniciativa de reforma a la ley del poder Ejecutivo, en seguridad pública.