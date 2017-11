Descartan afectación para Nemak si se da un fracaso en el TLCAN

Si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concluyera, el impacto para Nemak no sería tan agresivo, esto porque el deshacer el tratado se traduciría más bien en un aumento en el precio para los consumidores estadounidenses, quienes cargarían con el costo de haberse salido Estados Unidos del TLCAN, sostuvo Alik García, analista de Intercam.



Señaló que no es tan fácil prescindir de Nemak, dado que tiene presencia en muchas plataformas, es una empresa que no está fragmentada, ni tiene alguna dependencia hacia alguna plataforma en particular.



En cambio sus competidores no todos tienen los procesos de fundición con que cuenta Nemak, y si acaso lo tiene sólo se enfocan en dos o tres procesos, mientras que Nemak posee cinco procesos de fundición.



“Nosotros no vemos tanto impacto en un escenario donde no haya TLCAN, más bien, las que van a terminar también perjudicadas serían las empresas de autopartes de Asia”, consideró García.



Comentó que no todas las firmas de autopartes pueden producir con cualquier tecnología de fundición, sino que traen productos que nada más pueden producirse con un tipo muy particular de tecnología de fundición; mientras que en el caso Nemak justamente esa es su ventaja competitiva. Los otros competidores han intentado tener las tecnologías que ha desarrollado Nemak y no han logrado producir productos de la misma calidad.



Mencionó que en un escenario más optimista sería que dentro del TLCAN las reglas de origen quedaran en los niveles actuales.



Por su parte, analistas de la correduría Signum Research opinan lo contrario y ubican a Nemak como una de las empresas con mayor exposición en dado caso de que las renegociaciones del TLCAN no sean favorables.



De un listado de compañías que cotizan en Bolsa, los analistas resaltaron que el precio de la acción de Nemak ha sido la más castigo por la volatilidad del mercado de valores.



Destacan que si dentro de las negociaciones del TLCAN sólo se pactaran las aplicaciones de aranceles, Nemak podría trasladar el impuesto a sus clientes.



Y refirieron también el tema de la baja en la venta de automóviles en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos, y cómo está afectando a la industria de forma generalizada, dado que la mayoría de las empresas del sector han mostrado reducciones en ingresos y margen EBITDA en la región.