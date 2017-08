Descarta IMSS de NL impago a jubilados

El Delegado del IMSS en Nuevo León, Francisco Mata, descartó que exista una insolvencia de pago por parte de la institución para las jubilaciones de sus ex trabajadores y señaló que previo a que exista una revisión del contrato colectivo, es usual que se presenten manifestaciones.



“Cada dos años se realiza una revisión del salario y del contrato colectivo, y nunca ha ido en detrimento; este próximo mes de octubre va a suceder eso pero siempre, generalmente se mantienen o se mejoran las condiciones laborales.



“Previo a que exista una revisión del contrato colectivo se presentan manifestaciones”, explicó.



EL FINANCIERO publicó que de acuerdo con Dino René Martínez García, coordinador nacional del movimiento “Jubilados Pie de lucha”; más de mil 600 personas jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León no han recibido el pago de sus pensiones y temen que se modifique el contrato colectivo y en consecuencia se reciba una menor cantidad.



Indicó que desconoce los intereses de las personas que se manifestaron hace unos días por el pago de sus pensiones.



“Lo que dice el señor no tiene la menor idea; los finiquitos a los que tienen derecho por este programa se entregan con oportunidad.



“Sí existen jubilados que presentan alguna demanda en la junta de conciliación y arbitraje pero esto es ajeno al pago de la mensualidad por su jubilación y por finiquitos que reciben y que tienen derecho”, apuntó.

Descartó que el IMSS se encuentre en una insolvencia.



“Los recursos para los jubilados están asegurados, el pago de las jubilaciones no están en peligro, el IMSS no está en quiebra ni en insolvencia, el señor quiere infundir terror en base a noticias que no tienen fundamento”, señaló.



Aseguró que los trabajadores que lleguen a esa etapa tendrán derecho a recibir su dinero.



“El que se jubila tiene su pago”, aseveró... en el pago de la jubilación no ha habido ningún problema”, indicó.



Cabe recordar que Martínez García señaló que al declararse el Seguro Social en insolvencia no recibirían sus recursos.



“El IMSS no se puede declarar en quiebra porque es una institución del gobierno; pero se puede declarar en insolvencia y decir que reconocen a los trabajadores pero no tienen dinero para pagar, y con eso se perdería el contrato colectivo y las jubilaciones no existirían como ahora, serían más bajas”, advirtió.



Agregó que de acuerdo con datos del Instituto para el Ahorro Bancario (Ipab) estiman que en el país no se han pagado jubilaciones por dos mil 500 millones de pesos.