Descarta Fernando Turner unirse al equipo de AMLO

Fernando Turner Dávila, actual secretario de Economía y Trabajo en Nuevo León, quien en 2012, el entonces candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo propusiera como Secretario de Economía del país; asegura que por ahora no está pensando en las elecciones de 2018.



Explicó que en este momento está trabajando para atraer más inversión al Estado, apoyar en las Pymes y trabajar en programas en beneficio de la sociedad nuevoleonesa.



“No me voy a ir, me voy a quedar”; dijo en voz alta y segura, el también empresario de la compañía internacional Katcon, antes de que se le hiciera la primera pregunta sobre el tema.



__ ¿Va a terminar el sexenio del gobierno de Jaime Rodríguez?

__ No sé, pero yo estoy trabajando muy bien, me gusta lo que estoy haciendo, me dejan hacerlo, el gobernador me apoya cien por ciento, nos llevamos muy bien, nos tratamos como amigos.



_ ¿Y si hay una invitación de Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena, la aceptaría?

_ Ahorita no estoy pensando en eso, estoy con el gobernador; ahora, si el gobernador deja de ser gobernador, ya veremos.



_ ¿Respecto al tema del comercio internacional, qué oportunidades observa?

_Pienso que vamos a salir bien con la negociación con los estadounidenses, porque hay manera de resolver lo que ellos quieren y que nosotros salgamos mejor, y lo que va a venir pasando, es que vamos a venir produciendo más en México y comprándole más a los gringos y comprando menos en Asia, creo que eso va a ser en resumen.



Dejar de vender a los gringos productos asiáticos metidos en los nuestros, entonces los asiáticos para seguir vendiendo tienen que venir a establecer plantas en México, lo que ustedes vieron de los chinos en una reciente inversión, es un poco de eso.



Seguir comprando productos americanos, y que los productos regionales, sean verdaderamente regionales y no con contenido asiático. Creo que vamos a salir bien, creo que va haber muchas oportunidades de hacer negocio. Lo ideal es que se termine la revisión del Tratado de Libre Comercio, porque se está deteniendo algo la inversión.



_ En cuanto al tema de los repatriados de Estados Unidos, en algunas entidades tienen programas, en el caso de Nuevo León, ¿qué se va a implementar?

_ El gobernador piensa que aquí falta gente, el número total de nuevoleoneses que pudieran regresarse al Estado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración es de dos mil 800 gentes, y no hay problema, aquí se absorben rápidamente por el tamaño de la economía.



_ ¿Han hablado con algunas empresas para revisar el tema del empleo para los posibles nuevoleoneses que regresen a la entidad de Estados Unidos?

_No, no hemos hablado porque no se ve necesario, no es lo mismo, que en Zacatecas donde pueden llegar 20 mil personas; nosotros estamos generando 70 mil empleos, y si llegan más de dos mil personas, no creo que sea problema.



_ En el tema de las pequeñas y medianas empresas, han fomentado una política incluso con un modelo de Estados Unidos, ¿continúan impulsándolo?

_ Sigue jalando eso, nosotros hemos hecho un programa con mucho éxito de crédito, de garantías, con Nacional Financiera (Nafinsa), y el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), y funcionó correctamente, lo que pusimos a disposición de las Pymes, fueron 280 millones de pesos de garantías, en cinco semanas se acabó ese recurso y ahorita estamos superando a 300 millones de pesos.



El gobernador nos dijo que lo impulsáramos todo lo que pudiéramos (en apoyo a las pequeñas y medianas empresas), que inclusive vendiéramos terrenos, y creo que la tesorería nos va a responder con 50 millones de pesos más que le estamos solicitando, y que nosotros multiplicamos por siete veces.