Descarta "El Bronco" que investigación de FEPADE afecte candidatura

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", descartó en el arranque de su campaña que la investigación que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en su contra, afecte su candidatura.

"La FEPADE puede hacer todo lo que quiera investigar nosotros no estamos en conta de eso, para eso existe la FEPADE y nos vamos a poner a disposición de lo que decida.

"Estoy seguro de que nosotros no hicimos mal las cosas, hubo una mala aplicación que pensamos que iba a funcionar y no sirvió. No existe el riesgo (en candidatura)", señaló.

También aseguró que la polémica sobre su registro le ayudó a ser más conocido por los ciudadanos en un 40 por ciento.

PROMETE MÁS RECURSOS A ESTADOS

En su mensaje aseguró que eliminará el centralismo y que la repartición de los recursos federales será en un 50 y 50 por ciento, en lugar de devolver sólo el 20 por ciento a las entidades.

"Me tocó vivirlo como Gobernador, el reparto es injusto", dijo.

En particular para Nuevo León, prometió resolver el tema del abasto del agua y ampliar la Línea del Metro hasta el municipio de Juárez, con recursos federales.

ARRANCA CAMPAÑA CON AUSTERIDAD Y FE

A 77 días de las elecciones Jaime Rodríguez Calderón inició su campaña en Nuevo León, en el Domo Care, en el municipio de Guadalupe, algunos de los simpatizantes eran procedentes de San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán.

El ex Gobernador con licencia mostró un video en el que se hablaba de la Fe en la competencia y animaba a tener esperanza en la contienda.

También aseguró que regresará los recursos económicos que el INE le depositará (alrededor de siete millones de pesos) para la campaña.

Al evento acudió Manuel González, Gobernador interino del Estado, Eugenio Montiel, Secretario de Desarrollo Social, entre otros.