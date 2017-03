A inicios del actual mes de marzo, Global Pulse, la iniciativa de innovación de datos masivos (big-data) de las Naciones Unidas, y Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), un líder global en soluciones y tecnologías de almacenamiento de datos, anunciaron una alianza para lanzar el desafío “Data for Climate Action” (Datos para una Acción Climática).



Según Robert Kirkpatrick, director de Global Pulse, Data for Climate Action es un reto de innovación sin precedentes para aprovechar la ciencia de los datos y los datos masivos del sector privado, con el fin de combatir el cambio climático. Los científicos de datos, investigadores e innovadores de todas partes del mundo están invitados a participar y presentar sus propuestas en DataForClimateAction.org antes del 10 de abril 2017.



“Promover acciones eficaces para el cambio climático no sólo requiere datos del clima, sino también información integral sobre el comportamiento humano”, agrega el director y señala además que los datos masivos pueden ofrecer retroalimentación dinámica acerca de la manera en que las comunidades afectan y se ven afectadas por el sistema climático, y permiten innovar para mejorar la sustentabilidad y la resiliencia. Dichos datos los poseen principalmente las compañías, como las que participarán en el reto Data forClimateAction.



El proyecto está dirigido a tres áreas relevantes del Objetivo de Desarrollo Sostenible para la acción climática de las Naciones Unidas (SDG 13): mitigación climática, adaptación climática y los vínculos entre el cambio climático y la Agenda 2030 más amplia.



Específicamente, se busca generar trabajos de investigación originales y herramientas, que demuestren cómo la innovación orientada a los datos puede mejorar las soluciones locales y transformar los esfuerzos para combatir el cambio climático. El reto se basa en el modelo de las competencias de ciencia de los datos desarrollado por empresas, y en las iniciativas de ciertas compañías para compartir los datos masivos para el bien público, tales como los retos “Data for Development” (Datos para el desarrollo) organizados por Orange.



Los investigadores elegidos para participar en “Data forClimateAction” tendrán cuatro meses para realizar su investigación. Un diverso panel de expertos en cambio climático y ciencia de los datos evaluarán los proyectos finales de acuerdo a su metodología, relevancia e impacto potencial. Los ganadores se darán a conocer en noviembre de 2017.



Contando además con el apoyo de Skoll Global ThreatsFund, el reto global ha reunido a una diversa coalición de compañías de varias industrias y países para participar a través de acciones de “filantropía de datos”. Todo esto brindará a los investigadores la oportunidad de obtener acceso sin precedentes a conjuntos de datos nacionales, regionales y mundiales así como a herramientas robustas para apoyar sus investigaciones.



Para inscribir un proyecto o consultar información adicional sobre el reto, visite el sitio web oficial en DataForClimateAction.org.



Seguiremos platicando …



