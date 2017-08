Denuncian organismos retroceso en la información sobre gastos municipales

En la información disponible para conocer cómo y en qué gastan los recursos públicos los municipios hay un retroceso general, denunciaron organismos integrantes de la plataforma Alcalde, Cómo Vamos.



“Para el ciudadano común resulta complicado y en el caso de algunos municipios imposible, saber cuáles son los principales proveedores del municipio, cuánto se les está pagando y por qué servicios”, señaló Jesús Herrera Casso, presidente del Ccinlac.



Al presentar los resultados de la Sexta Evaluación a Alcaldes metropolitanos, dirigentes del Consejo Cívico de las Instituciones, de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León y de la Coparmex NL, entre otros organismos, afirmaron que la plataforma sigue adelante, pese a las críticas de algunos alcaldes.



“Desde su inicio en 2012, Alcalde, Cómo Vamos reconoce los grandes retos que enfrenta nuestra ciudad y compromete a quienes nos gobiernan a avanzar en su solución”, indicó el presidente del Ccinlac.



Comentó que los 10 compromisos establecidos en esta evaluación son acciones concretas para avanzar en temas prioritarios que fueron conocidos, aceptados y comprometidos por los Alcaldes y Alcaldesa cuando eran candidatos en 2015.



Los dirigentes señalaron que Monterrey y su área metropolitana tienen el deshonroso liderazgo en hechos de tránsito en México

.

“Las denuncias por violencia familiar han aumentado en 125 por ciento en los últimos 7 años; vivimos en una de las ciudades con mayor contaminación del aire y los procesos de contrataciones realizados por los municipios son permanentemente cuestionados por su costo, inconsistencia y opacidad”, criticó.



A su vez, David Noel Ramírez, integrante de la plataforma y ex Rector de Tecnológico de Monterrey, dijo que “lo que no se mide, no se mejora, por eso la importancia y necesidad de realizar una evaluación permanente sobre los compromisos que realizan nuestras autoridades”.



En la última evaluación, sólo 3 municipios cumplieron con la entrega de información completa: Apodaca, San Pedro y Santa Catarina.



Los municipios de Escobedo, García, Guadalupe, Monterrey y San Nicolás, no entregaron información, lo cual impacta en sus resultados.



Entre los hallazgos generados a partir de los resultados de la evaluación correspondiente a los meses de febrero a julio 2017 se resalta que las estrategias viales del área metropolitana están en riesgo por falta de credibilidad de los municipios.



“​Uno de los principales retos es dejar de ser la ciudad con más hechos de tránsito en México. Hace falta información pública completa y confiable para conocer si se avanza. De otra forma, las estrategias de prevención serán permanentemente cuestionadas, pues no es posible evaluar su efectividad”, señalaron.