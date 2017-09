“Democracia” de los nuevos líderes y los millennials

Acabo de aprender y para usted estimado lector seguramente no será una novedad, que los jóvenes “milennials” y los que se identifican con ellos, han cortado por completo con la mayoría de los medios de comunicación tradicionales.



El avance social y conductual de estos jóvenes que aún no llegan a los 30 años, han encontrado en la mayoría de los casos un formato de conducta social que trabaja desde el aislacionismo, desde la selección individualista de lo que quieren escuchar y con ello el clásico formato de comunicación de emisor-receptor se rompe en el contexto del tiempo y de la frecuencia moduladora de la comunicación tal cual han sido nuestros paradigmas para los “baby-boomers” o generaciones de la postguerra, me refiero a las mundiales, a las conflagraciones que han puesto no solo en peligro la humanidad, sino que han sido marcadas por crueles, por haber asesinado millones y millones y por haber sido un retroceso en el devenir de la humanidad.



Los paradigmas de la ética tradicional se han terminado. ¿Quién podrá tener confianza en quien diga “palabra de honor”? Cuando dejaron de ser validos los conceptos de “el fuerte protege al débil”, “que la patria me lo demande”; y todas las formulas unas mágicas, otras legales, otras simplemente oficiosas pero muchas de ellas comprometiendo solemnemente los principios de los valores humanos, hoy en fuga.



“La humanidad se encuentra en punto de no retorno a la democracia”, pudiera ser un slogan como el de antes de la segunda guerra “América Peligra”; o de la postguerra después de la muerte de más de 15 millones de seres humanos sin tomar en cuenta Vietnam, ni ninguna otra guerra “unilateral” posterior.



Pues venga al caso, que Mr. Trump declaró antes que él es y sería mejor líder en 1930; contestando en una entrevista y declarado abiertamente que sus acciones totalitarias serían más efectivas si retrocediéramos a la Alemania nazi de los 30’s, entrevista que fue sostenida con Fox TV, -donde Mr. Trump se siente como en casa por ser una cadena republicana -, y donde habló en forma extensa el lunes 18 por la mañana; el presidente estaba furioso porque transgiversaron dice, “sus palabras respecto a los crímenes sucedidos en Virginia por extremistas blancos pro nazis y el presidente agregó: “Mira, he dirigido negocios y empresas muy exitosos durante décadas, he hecho tantos billones, como bien lo sabes, pero, de ninguna manera me habría vuelto locamente rico si hubiera tenido que escuchar las estúpidas opiniones de cada Tom, Dick y Harry- símil de fulano y zutano-y después enfático agrego: “Los grandes líderes de Alemania, Rusia, Italia y España durante la década de 1930 – ellos, dijo - ¿sabrán los líderes mundiales que el admira de los 30 que eran Hitler, Mussolini y Stalin?-, y continuo “ ellos sabían cómo tomar una decisión firme y hacerla cumplir, aunque algunos cabezas tuvieran que rodar.



Eso es más mi estilo. “Es posible que bajo esa óptica el también admire a Pyongyang de Corea del Norte; aunque hoy dice “que es un tonto“, en sus diarios twiteos.



Así, la preocupación es que sólo mediante declaraciones informales se reconozca y se sepa exactamente que piensa el presidente de EU; creo, que los jóvenes se encuentran muy ocupados para escuchar las noticias – como lo hacíamos lo viejos- y hoy su formato de comunicación es casi telegrafiado, mediante programas tipo “reallity show”; el problemas es que no nada más son modas de jóvenes; el mundo está siendo “guiado” y “liderado” por extremistas que han logrado que la Casa Blanca gane el premio en plazas de nueva creación y que al final la seguridad de un país y del mundo dependa de decisiones de una comunicación quebrada y gobernada en twiteos y declaraciones mediáticas.



La mayor parte de los milennials, está inmersa en “series, temporadas y Gran Fnalle y, básicamente rumores” en un afán de ser milennials de avanzada; no lo niego, las redes sociales cumplen su función a medias también acepto, pero siguen creando confusión y corrientes de “borregadas”- que como sucedió en Dallas, donde los “facebookistas” terminaron con el esquema de abasto de gasolina en cuestión de horas por rumores de gente ignorante o tan abiertamente estúpida que pueden identificarse y anhelan ser como los héroes de los 30’s; sólo bastaría un mal entendido en esta no-comunicación para que se desate otra conflagración, no sé de qué alcances. Sólo piénselo por favor.



El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.



