Delegación de Tamaulipas va a China en busca de inversiones

TAMPICO, Tamps.-El gobierno de Tamaulipas hará una gira de promoción en China para atraer inversiones al estado.



“Vamos a ir junto con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y un grupo de empresarios a China, nos reuniremos con inversionistas interesados en llegar al estado, son de diferentes giros principalmente hay interés en una armadora, en una planta de energía y en proyectos del sector transporte”, detalló Carlos Talancón, secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas.



El funcionario destacó que Tamaulipas tiene puertos y cruces fronterizos, algo que no pueden ofrecer ni Coahuila, ni Nuevo León o estados como Zacatecas y Querétaro.



“Como se ve en los autos KIA que se producen en Nuevo León, tienen que usar nuestro puerto de Altamira, entonces vamos a poder usar todos los beneficios y ofrecerlos como destino de inversión”.



Talancón comentó que existe el interés de inversionistas chinos en Tamaulipas por lo que habrá una reunión de un grupo de gobernadores a la que asistirán empresarios, se busca que estas inversiones se den en todo el territorio tamaulipeco, desde las petroquímicas en Altamira hasta el tema energía en el puerto de Matamoros y de plantas industriales y de manufactura ubicadas en Nuevo Laredo y Reynosa.



“Tenemos mucho que ofrecer, no sólo la ubicación, es diferente lo que tiene Nuevo Laredo a lo que ofrece Altamira, tenemos una gran gama de opciones y eso nos hace mas competitivos”.



Para este 2017, Tamaulipas cuenta con la llegada de inversiones por un monto de mil 600 millones de dólares en 19 proyectos que dejarán nueve mil empleos nuevos, indicó les secretario de Desarrollo Económico.



Además hay 28 proyectos de inversión que están en la etapa de promoción, donde se está compitiendo con otros estados.



“Es muy probable que se quede la mayoría en Tamaulipas, de estos 28 proyectos que no han sido amarrados son mil 400 millones de dólares de inversión y la generación de 12 mil empleos”.



Señalo que un 40 por ciento de esas inversiones llegarán a la zona sur de Tamaulipas, es decir un promedio de 630 millones de dólares para esa región.



Será en todos los sectores, la mayoría son estadounidenses, y otro número importante de proyectos son de capital asiáticas.



En Altamira se establecerán proyectos de energía eólica de compañías españolas, hay otros proyectos también del sector eólico pero en Matamoros.



Señaló que por el momento no ha habido cambios en la intención de invertir en Tamaulipas, a pesar de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“No cambia nada que Donald Trump está ofreciendo reducir impuestos, eso no ha detenido el interés para los inversionistas en el estado, siguen adelante y continuamos trabajando en las promociones”, comentó el funcionario estatal ante los medios de comunicación.