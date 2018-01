Deja El Bronco amplia lista de pendientes

Desde los primeros minutos de este 2018, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón cuenta oficialmente con el permiso para ir en busca de las firmas que lo acrediten como candidato independiente a la Presidencia; sin embargo lo que deja atrás son promesas incumplidas y una lista amplia de pendientes, apuntó experto.



Jesús Cantú, politólogo e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, comentó que durante su gestión quedaron inconclusas la mayoría de las promesas, ya que en estos dos años estuvo distraído con el tema de contender por la silla presidencial.



“Deja muchos temas, en realidad lo que ha cumplido es aquello que implicaba una decisión, por ejemplo lo que hizo en la tarifa en el transporte público con los estudiantes o el apoyo para el internet, o decisiones por el estilo, de una sola acción y es lo que ha cumplido, el resto es proyecto.



“Se ha dedicado a ser candidato, en realidad él no ha gobernado, se la ha pasado distraído con esta aventura de ser candidato independiente a la Presidencia, para placearse en otros estados de la república, ha tenido distraída la atención en esto”, aseveró.



Entre los temas de mayor relevancia, destaca la seguridad, señaló; “ha habido un retroceso fundamental en el Estado, todos los índices delictivos han crecido, particularmente los que tienen que ver con los delitos de alto impacto, también el problema con los penales, donde se han visto los hechos violentos.



“En materia de corrupción se han hecho consideraciones pero no se ha sancionado absolutamente nada con respecto a las principales denuncias que se han hecho del gobierno anterior”, dijo.



Mencionó que en el tema de transparencia también dejó obligaciones incumplidas, al igual que en la prioridad del agua, en dónde sólo se ha ofrecido una solución temporal.



“El llamado Monterrey VI, se puso en pausa; se tiene un proyecto que no se ha iniciado, que será una solución temporal porque si se dejó en pausa fue porque los responsables están diciendo que es un paliativo pero no la solución, tenemos eso pendiente”, indicó.



Consideró que respecto a la tenencia, aunque se cumplió este punto fue tardío ya que se esperaba que se cumpliera un año antes.



OBRAS SIN TRASCENDENCIA

Aseguró que en los dos años de gestión de El Bronco, no se han logrado concretar proyectos importantes.



“En el ámbito económico ha decrecido la inversión en la entidad y en realidad diría que prácticamente no ha podido hacer nada que trascienda, nada en políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida y a resolver problemas fundamentales para los neoleoneses.



“En transporte público no ha cambiado, no se han tomado acciones fundamentales para reestructurar el transporte público y que la Ecovía sigue sin funcionar porque no se han tomado decisiones fundamentales para realmente reestructurar el transporte público; no se ha podido concluir la Línea 3 del Metro”, declaró.



Agregó que en el tema de la contaminación aunque se tomó una decisión drástica al suspender la operación de muchas pedreras, se les permitió abrir y la contaminación continúa.



“No hay acciones que mejoren el bienestar de la ciudadanía, lo que ha implementado son acciones de sólo una decisión y con beneficios muy particulares y de corto plazo” comentó.



FALTA DE OPERACIÓN POLÍTICA

El experto explicó que los 24 vetos del gobierno a las leyes aprobadas por el Congreso local, a través de la secretaría que entonces estaba dirigida por Manuel González (ahora Gobernador interino) refleja una falta de operación política



“A pesar de esta carencia se le premia nombrándolo como gobernador interino, con falta de atención a los temas, y un equipo que no ha cooperado y no ha ayuda a resolver los temas fuertes.



“Con cambios de la Secretarías, cambios en la Secretaría de Educación, cambios en la Procuraduría, en la Secretaría de Seguridad Pública y muchos cambios en los primeros niveles de gobierno”, dijo.



Una vez que sea candidato, expresó, de no ganar en Nuevo León debe tomarse como un mensaje de los ciudadanos.



“Cuando ganó dijo que no iba a ser candidato, incluso bromeaba con Fernando Elizondo si a él se interesaba; alguien lo mareó y ha tenido la idea que ser candidato a la presidencia de la república.



“Me atrevería a decir que ni siquiera ganará la elección aquí, y eso sería de alguna manera debería ser un mensaje claro de que no comparten su idea de que sea un buen gobernante”, destacó.