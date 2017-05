Decisión de jueces federales sobre fotomultas ayudará en casos de NL

La resolución de dos jueces federales respecto a que las fotomultas aplicadas en Puebla y la Ciudad de México son inconstitucionales, ayudaría en los casos aplicados en el estado y se podría formar un criterio similar, aseguró Alfonso Robledo, ex candidato a la presidencia municipal del municipio de Guadalupe, quien inició con la recolección de firmas de los ciudadanos guadalupenses para evitar que se sigan aplicando las fotomultas.



“El criterio de Puebla, es muy sencillo, están multando al propietario del vehículo y no al conductor; porque el conductor puede ser distinto al propietario y esto es relevante, es distinto al juicio que se emitió en la Ciudad de México donde se decía que una fotografía no puede establecer una multa o sanción, son juicios muy marcados y se pueda crear un criterio en Nuevo León.



“Que a todos los ciudadanos nos quede claro que nos están imponiendo una ilegalidad, que no debe haber fotomultas y que no se mal interprete de que estamos violando la ley pero estamos en contra de medidas recaudatorias”, indicó.



Robledo, inició en Guadalupe una campaña en el que están recolectando firmas de los ciudadanos de esa ciudad para que se modifique el reglamento de tránsito y que se eliminen las fotomultas.



Explicó que deberán obtener 10 mil 500 firmas las cuales deberán entregar a la Comisión Estatal Electoral (CEE), y que a su vez se entregarán al Tribunal de Justicia quien revisará la pregunta a realizar y después la CEE organizará la consulta.



Criticó el que en un sólo mes, en Guadalupe se hayan recaudado cinco millones de pesos, cuando en García consiguieron alrededor de 12 millones de pesos.



Por su parte, la diputada local Laura Paula López, integrante de la Comisión Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal, exhortó a las autoridades de los tres municipios donde se aplican, que las eliminen, ya que calificó esta medida como un castigo.



“¿Por qué no aplican la cultura, por qué no hacen campañas de concientización, y poner bien los señalamientos. No hemos visto cuáles es la reacción de los sancionados y si acudirán a un recurso de inconformidad”, dijo.