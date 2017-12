Decaen oportunidades para profesionistas

A pesar que el país registró este año la mayor generación de empleo formal en su historia, las oportunidades laborales para los egresados de una carrera profesional no tuvieron la misma suerte.



Un análisis de Coparmex Nuevo León, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de Inegi, reveló que hasta el tercer trimestre de este año el porcentaje de ocupados con estudios profesionales terminados en ocupaciones no profesionales, lejos de ir a la baja, por el contrario, aumentó.



Un 39.11 por ciento del total de la población con estudios profesionales terminados en el país, tiene actualmente una ocupación no profesional.



De enero a noviembre pasado, México alcanzó la mayor generación de nuevos empleos formales, la más alta en su historia, de un millón 139 mil 367 plazas.



Al cierre de noviembre pasado, el país registró un total de 19 millones 755 mil 991 de trabajadores inscritos en el IMSS, un 4.3 por ciento superior a la cifra que había en el mismo mes de 2016.



“Es lamentable, que la mano de obra calificada de este país no sea aprovechada en la actividad productiva, y deba conformarse con emplearse en ocupaciones no profesionales”, afirmó el organismo empresarial.



Los resultados de la ENOE indican que los profesionistas que tienen mayores dificultades para ocuparse en puestos profesionales son quienes tienen una edad de 20 a 29 años.



El 43.90 por ciento de la población de 20 a 29 años de edad con estudios profesionales terminados no desempeña actualmente una función profesional.



Por parentesco, son los hijos los que padecen actualmente esa situación.



A pesar de contar con estudios profesionales terminados, tienen ocupaciones no profesionales.



Coparmex Nuevo León argumentó que es urgente no sólo crear condiciones de competitividad que generen mejores oportunidad de empleo en el país, sino también un equilibrio entre la oferta y la demanda de personas profesionistas.



“Instamos a los Gobiernos a implementar acciones encaminadas a empatar los requerimientos que demanda el sector productivo formal con los que ofrece la academia”, apuntó.



Señaló que en el caso de Nuevo León persiste un déficit de personal técnico, es decir, con educación media, de miles de puestos de trabajo.