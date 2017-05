Debe TLC contemplar el fortalecimiento de la región

La renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) debe contemplar el fortalecimiento de esta región de Norteamérica, ya que representa entre el 28 y 30 por ciento del PIB mundial, declaró José Francisco Gómez, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (COMCE).



Comentó que entre los temas que se van a renegociar o renovar se encuentra la propiedad intelectual y medio ambiente.



“Este Tratado representa entre el 28 y 30 por ciento del PIB a nivel mundial, entonces se debe empujar por el fortalecimiento de esta región, porque de lo contrario otras regiones tendrán una mayor penetración”, advirtió Gómez.



El presidente del COMCE Noreste mencionó que esta renegociación se realizará a partir de agosto de este año, por lo que estarán muy de cerca con los funcionarios mexicanos que participarán en estas conversaciones.



Gracias a este acuerdo comercial, entre el 1994 y el 2000, el comercio total entre los tres socios tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 12.5 por ciento, mientras que el comercio mundial en el mismo período creció solamente ocho por ciento.



Pese a que esta región es el mercado natural para los exportadores de Nuevo León, ya que el 80 por ciento de las ventas van hacia Estados Unidos, el COMCE Noreste ha recomendado a sus afiliados diversificar sus exportaciones para no depender del vecino país.



Héctor Villarreal, director de este organismo, reconoció que este es un tema difícil, por ser el mercado más cercano al estado y la economía más importante en el mundo, pero dijo que es tiempo de diversificarse para no “tener todos los huevos en la misma canasta”.



“Ojalá que fuera hasta un 50 por ciento o menos (lo que se exporta a Estados Unidos), y que no dependieran de un solo país, que no tuviéramos todos los huevos en una misma canasta; es difícil porque es el mercado natural y es el vecino, y además es la principal economía del mundo.